En 4 etapas, instalaciones de la Ciudad Deportiva empiezan remozamiento

El Comité Cantonal de Deportes, presentó un proyecto ambicioso que consta de 4 etapas y que culmina con una reconstrucción de distintas áreas de la Ciudad Deportiva Balneario San Carlos.

La presentación, fue este viernes durante una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, en la que además el comité, presentó su informe anual de labores.

El proyecto para remozar las instalaciones deportivas, es de casi 430 millones de colones, fondos distribuidos en 4 etapas.

«En el diagnóstico, nos vamos a encontrar con la inexistencia de un lenguaje urbano que invite al usuario, no hay espacios de espera, no hay espacios de reunión, no hay un lugar donde la gente pueda estar en recreación sin estar haciendo deporte y hasta el incumplimiento en la Ley 7.600», detalló Álvaro Víquez, arquitecto de la empresa VKZ Constructora.

Esta sería la nueva área de recepción.

La primera etapa y que es a corto plazo, es la ampliación y mejoras en recepción y una sala de espera. Permitirá el control del acceso vehicular y peatonal que, en la actualidad es el mismo. Esto por un monto de poco más de 8 millones de colones.

La segunda etapa, es la ampliación del edificio en el que se desarrolla el tenis de mesa. Esto, tendría un costo de 11.5 millones de colones.

La tercera etapa, es la remodelación de toda la parte administrativa. Esto incluye un comedor, oficinas individualizadas, oficinas para trabajo grupal y una sala de reuniones. Los trabajos serían en 318 metros cuadrados por un monto de 63 millones de colones.

La cuarta etapa, es la más onerosa pues suma 345 millones de colones. Involucra desde la fachada hasta todo el interior del complejo. Incluye una pequeña plazoleta que permita albergar deportistas en un evento masivo. Además, habilita un espacio específico para parqueos.

«Hay una etapa a corto plazo, hay otras a mediano y otras a largo plazo por que es caro pero sí queremos soñar, después de lo que es la pista sintética, tener instalaciones de primer nivel por que nos lo merecemos», dijo Juan Bautista Zamora, presidente del Comité.

Área interna con espacios amplios y una plaza.

Y es que, gracias a un crédito por 120 millones de colones, la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva, se transforma en una pista sintética de certificación internacional.

Según Zamora, este es el primer paso dar a los deportistas sancarleños, instalaciones de primer nivel competitivo.

Luego de conocer detalles del proyecto los regidores reaccionaron, la mayoría, con positivismo a la idea propuesta.

Y es que, por ser bienes municipales, es el Concejo Municipal el que se encarga de aprobar el presupuesto para el comité.

«El tiempo que duremos y presupuesto depende de los regidores, queremos hacerlo en conjunto, podemos soñar a dos o tres años a ver cómo hacemos para que se nos haga realidad y ya es hora que los atletas tengan un lugar bonito por que si vemos lo que tenemos ahorita, no dan ganas de visitar», acotó Zamora.

Los regidores sancarleños recorrieron las instalaciones deportivas que administra el Comité Cantonal de Deportes previo a esta presentación.