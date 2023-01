En 2022 se registraron temperaturas más altas que el promedio: “Hay efectos que no se van a revertir”

MIAMI, EEUU — La Tierra continúa registrando cada vez temperaturas más cálidas y el 2022 fue el sexto año con las temperaturas más altas desde 1880, según un informe elaborado por científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés) y la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.

La investigación concluye que la superficie terrestre y oceánica superó en 0,86 grados Celsius el promedio del siglo XX, que está en 13,9 grados Celsius.

“Continuamos en esta grave tendencia de aumentos de temperatura. Y otro dato importante es que los últimos nueve años han sido los más calientes desde que empezamos a tomar medidas”, aseguró Carlos del Castillo, jefe del Laboratorio de Ecología Oceánica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en declaraciones a la Voz de América advirtiendo que “el problema es que la tendencia es inexorablemente de aumento de temperatura a lo largo de este ciclo”.

Impacto desigual en el planeta

Sin embargo, el aumento de las temperaturas en todo el planeta no se da de manera equitativa, sino que hay lugares donde se acentúa aún más este calentamiento. “Por ejemplo, en el Ártico, en los hemisferios, en las latitudes más altas hacia el norte, pues el cambio puede ser de hasta cuatro veces más. Y en algunos lugares es un poco menos del promedio, y eso se debe a patrones de corrientes marinas y vientos, entre otras cosas”, decía el experto.

Del Castillo avisa que “los aumentos de temperatura en el planeta tienen efectos muy negativos” y sus consecuencias ya se están viendo hoy en día. “Estamos experimentando aumentos de eventos climáticos extremos, en los lugares que son secos se están secando más, los lugares en los que llueve mucho está lloviendo mucho más y se están intensificando los huracanes”, detalla.

Aumento del nivel del mar

Con todo, una de las cosas que más preocupan a los científicos es el aumento del nivel del mar en todo el mundo, “que no solamente es causado porque estamos derritiendo glaciares, sino porque cuando el agua se calienta, el agua se expande y aproximadamente la mitad del aumento del nivel del mar es causada por la expansión térmica y la otra mitad por el hielo que se está derritiendo”, sostiene Carlos del Castillo.

Además, el experto consultado por la VOA advierte que, si bien no se sabe cuándo se va a dar el punto de no retorno en cuanto al cambio climático, “ya hay efectos que no se van a poder revertir”, como la cuestión del aumento del nivel del mar.

“Aunque detuviéramos ahora mismo las emisiones de dióxido de carbono, hay cierta inercia en el sistema, por lo que el nivel del mar va a seguir subiendo”, dijo recordando que cuando empezó sus estudios del clima, hace tres décadas, su preocupación era qué mundo le iba a dejar a sus nietos, pero admite que “el problema se ha acelerado mucho más de lo que pensábamos originalmente” y “el momento de actuar es ahora”.

“Es responsabilidad de todos”

Ante esta situación, señala que el cambio climático “es responsabilidad de todos” y “tenemos que entender que todos podemos hacer algo”.

“Lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria no se queda en nuestro entorno, tiene efectos en todo el planeta. Todos debemos pensar que somos ciudadanos del mundo”, insistía.

Por eso, los científicos especializados en el medio ambiente y el cambio climático sostienen que las proyecciones para los próximos años no auguran un mejor panorama a futuro. “Las ondas cálidas están aumentando, también la intensidad de las nevadas, la de los huracanes y hay un mayor número de fuegos. Todas estas cosas están aumentando y van a continuar aumentando”, explica Del Castillo.

Además, “hay que recordar que la civilización humana se desarrolló en los últimos 10.000 años bajo condiciones climáticas que eran sumamente propicias, pero a lo largo de la historia del planeta hay civilizaciones que desaparecieron porque hubo micro cambios climáticos en esos lugares”.

“No vamos a vivir como hasta ahora”

Aunque defiende que “la civilización humana no va a desaparecer”, considera que “no vamos a estar viviendo con la comodidad que vivimos ahora”, y eso se acentuará en regiones con menos recursos económicos para afrontar las consecuencias del cambio climático, entre los que destacarían algunos países de América Latina.

“Lamentablemente, los grupos de personas que no tienen los recursos para adaptarse son los que van a sufrir las consecuencias más graves de este cambio climático”, pronosticaba.

A modo de conclusión, Carlos del Castillo enviaba un mensaje para concientizar a la población de esta problemática. “A los gobernantes, que son los responsables de tomar esta información, que tomen las mejores decisiones posibles y al resto de ciudadanos del mundo, les diría que tenemos que hacer todo lo posible, y recordar que lo que nosotros hacemos no se queda entre nosotros, sino que tiene efectos en todo el planeta”, finalizó.