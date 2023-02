En 15 días será Miércoles de Ceniza. Parroquias tienen listos horarios de misas

El próximo 22 será Miércoles de Ceniza y con ello, inicia la Cuaresma de preparación para la Semana Santa 2023.

A 15 días, las parroquias de la Diócesis de Ciudad Quesada empiezan a organizar los horarios especiales para las eucaristías de esos días.

Si es de las personas que gusta de participar de las misas del inicio de la Cuaresma, acá le dejamos la lista de horarios dispuestos a este momento:

Nuestra Señora de Lourdes, Boca de Arenal

9:00 a.m. Boca de Arenal

11:00 a.m. Colegio

4:00 p.m. Bella Vista

5.30 p.m. Boca de Arenal

7:00 p.m. Boca de Arenal

El Buen Pastor, Río Frío

10:00 a.m. Centro Parroquial

10:00 a.m. La Rambla

4:00 p.m. Finca 2

4:00 p.m. Huetares

5:30 p.m. Finca 10

5:30 p.m. Horquetas

7:00 p.m. La Victoria

7:00 p.m. Centro Parroquial

Santa Rosa de Lima, Pocosol

10:00 a.m. Centro Parroquial

4:00 p.m. Coopevega

4:00 p.m. Buenos Aires

6:00 p.m. San Joaquín

7:00 p.m. Centro Parroquial

San Carlos Borromeo, Catedral

6:30 a.m., 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 m.d., 4:00 p.m., 6:00 p.m., 8:00 p.m.

San Isidro Labrador, Peñas Blancas

9:00 a.m. Centro Parroquial.

5:00 p.m. Chachagua.

7:00 p.m. Centro Parroquial.

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Florencia

8:00 a.m. Centro Parroquial

4:00 p.m. San Juan

4:00 p.m. La Vega

6:00 p.m. Santa Clara

6:00 p.m. Platanar

7:30 p.m. Centro Parroquial

San Antonio de Padua, Pital

7:00 a.m. Centro Parroquial

4:30 p.m. Veracruz

6:00 p.m. Centro Parroquial

6:00 p.m. Los Ángeles

8:00 p.m. Puerto Escondido

8:30 p.m. Centro Parroquial

San Juan Bosco, La Fortuna

10:00 a.m. La Fortuna

3:30 p.m. Tres Esquinas

4:30 p.m. San Josecito

4:30 p.m. Sonafluca

5:00 p.m. El Tanque

6:00 p.m. La Perla

6:00 p.m. Los Ángeles

7:00 p.m. La Fortuna

San José, Aguas Zarcas

8:00 a.m. Aguas Zarcas

9:30 a.m. La Palmera

9:30 a.m. Los Chiles

9:30 a.m. Cerro Cortés

5:30 p.m. Santa Rosa

5:30 p.m. Esquipulas

5:30 p.m. Santa Fe

7:00 p.m. San Francisco

7:00 p.m. Las Delicias

7:00 p.m. Aguas Zarcas

*Información de Radio Santa Clara que está sujeta a actualización según información de las parroquias