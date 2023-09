Empresarios y vecinos de Caño Negro reparan ruta nacional para no perder la temporada alta

Cansados de esperar y esperar por ayuda, empresarios y vecinos de Caño Negro en Los Chiles acordaron, por sus propios medios, reparar la ruta nacional que lleva a la comunidad y poder asegurar la visitación turística durante la temporada alta.

Se trata de la ruta 138 que va desde El Jobo hasta Caño Negro y que incluso, desde el gobierno de Carlos Alvarado, les prometieron la iban a reparar.

El trabajo lo hacen no solo empresarios turísticos, si no además representantes de todos los sectores productivos del distrito que se unieron para avanzar.

Entre todos hicieron recolectas de dinero para comprar material y, otros empresarios aportaron la maquinaria.

“La negativa del gobierno viene de que este año no se les destinaron fondos mediante presupuesto y que probablemente hasta 2024 tengan fondos pero no se sabe si se ejecuten en el 2025 y básicamente lo que nos estaban diciendo era que la calle no iba a ser intervenida hasta, tal ves, 2025”, comentó Rossy Arguedas, empresaria de Caño Negro.

Y aunque la reparación de la ruta beneficia a todos los sectores y la comunidad, la urgencia es para poder atender el turismo internacional, principal actividad económica del lugar, que llega durante la temporada alta que se acerca.

Algunas empresas de transporte amenazaron con que no podrían llevar más turistas al lugar por las condiciones de la vía.

“Las condiciones de este camino están haciendo que muchas empresas nos digan que si no se arreglan no van a volver y hablamos de empresas que nos pueden traer hasta 250 buses cada uno, por la temporada y eso se diluye en la comunidad en boteros, sodas, hospedajes, tours de caballos y otros y es dinero que no podemos dejar perder”, comentó Fernando Sandí, presidente de la Cámara de Turismo de Los Chiles.

Meses atrás los empresarios advirtieron incluso que ya tenían bajos ingresos por esta misma condición y que, no reparar el camino para el cierre de año podría llevarlos a la quiebra.

A la causa se sumaron diferentes empresas que aunque no tienen propiedades o desarrollos en la zona, quisieron apuntarse por el desarrollo de este distrito turístico.