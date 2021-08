Empresarios turísticos de La Fortuna piden control migratorio en transporte público

Los empresarios turísticos de La Fortuna, levantan de nuevo la voz y esta vez piden mejores controles migratorios en el transporte público.

Según denuncian, en las últimas semanas, es común ver migrantes de distintas nacionalidades que llegan al distrito o van de paso, dentro de los autobuses de transporte público.

Lo que más les preocupa es que, ante la emergencia que vive la zona, el control migratorio y el control en el transporte público es casi nulo por parte de las autoridades.

«Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos, nos hemos cuidado mucho y hemos tratado de que todo el sector turismo cuide protocolos y a sus clientes como para que por cosas como estas nos afecten. Estamos trabajando mucho en el tema de vacunación», dijo Tadeo Morales, vicepresidente de la Arenal Cámara de Turismo.

La petición, la basan dentro de la solicitud de declaratoria de emergencia que hicieron autoridades locales para la región.

“Mucha gente no puede viajar en su carro por que tiene restricción y tienen que tomar transporte público pero no hay ningún control. Con el cero control que hay, uno no sabe como nos empujan tanta restricción”, añadió Morales.

Los empresarios se unieron a autoridades de salud en La Fortuna para empujar el proceso de vacunación y asegurar la actividad que empieza a ver aires de recuperación pero temen que, nuevos cierres los regresen a la crisis honda del año anterior.