Empresarios: ¿Si alguien viene a la Laguna del Arenal, quién le va a dar una carta de excepción?

Una vez más, el sector turismo de La Fortuna resiente las medidas sanitarias que aplica el Gobierno en su lucha contra el Covid 19.

La noche de este jueves, el Ejecutivo anunció el regreso de la restricción vehicular sanitaria por placas durante los fines de semana ante el aumento desproporcionado de nuevos contagios en todo el país.

Y aunque, se mantiene la lista de excepciones a la restricción en caso de visitación turística con cartas de reservaciones o vouchers, aún quedan por fuera algunas actividades muy comunes en este distrito.

«Hay que entender que la mayoría de turismo nacional no viene a quedarse, vienen a paseos de un día. En muchos casos a veces es hasta imposible poder conseguir una carta, si alguien viene a la Laguna del Arenal, quién la va a dar una carta de reservación. Para venir a comer a un restaurante o un balneario de aguas termanles imagínese la complicación», dijo Tadeo Morales, vicepresidente de la Arenal Cámara de Turismo.

Por esto, la Cámara pide la revisión de estas medidas, que aducen, dejan por fuera de la excepción actividades esenciales en La Fortuna y con ello, se agrava la crisis.

«Ya nosotros no entendemos por que la restricción es el sector comercial y no enfocada al respeto de los protocolos. Ya no vemos una razón lógica ni científica», agregó Morales.

Eso sí, el sector celebra que la tarde-noche de este jueves también y luego de solicitudes expresas, el Ejecutivo convocara de nuevo el proyecto de ley de jornadas reducidas durante sesiones extraordinarias.

Mientras en el Gobierno aseguran que la restricción es urgente para el control de la movilización de personas durante los fines de semana.

Daniel Salas, ministro de Salud, explicó la necesidad de tomar medidas ante el contexto epidemiológico actual. “Notamos con mucha preocupación el aumento sostenido de casos día con día, además del crecimiento en los fallecimientos. Esto nos lleva a tomar una medida inmediata que es la restricción en fines de semana por placas, es una medida que ha demostrado estadísticamente tener una fortaleza y un impacto importante en la movilización y en los contagios.“

A partir de este sábado 17 de abril, la circulación vehicular será por placas. Sábados circulan placas pares y domingos, placas impares.

El horario de restricción inicia de 11 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente.

Por otro lado, como anunciaron a inicios de esta semana, los operativos de control tanto en las calles como en los establecimientos comerciales se intensificarán a partir de este fin de semana.