Empresarios de La Fortuna temen quedarse sin temporada alta por códigos QR

La esperanza de una muy buena temporada alta empieza a desvanecerse para empresarios turísticos de La Fortuna. Esto, luego de que el gobierno nacional anunciara la obligatoriedad de códigos QR a turistas que ingresen al país.

La Cámara Nacional de Turismo confirmó que registran hasta un 20% de cancelaciones en reservas para distintas actividades turísticas.

En el caso de la Arenal Cámara de Turismo el temor es que, a partir de enero la temporada alta se convierta una temporada común y corriente.

«Eso es un montón de dinero, eso es prácticamente el extra que se necesita para empezar a dar recuperación a las empresas turísticas y si esto no cambia, estimamos que esta va a ser una temporada normal», dijo Tadeo Morales, vocero de la Arenal Cámara de Turismo.

Según plantean los empresarios, esta situación pone a las empresas en una situación aún más compleja, no solo, porque dejarán de percibir ingresos producto de los turistas que no vendrán al país o los nacionales que se verán imposibilitados de acceder a los negocios, sino que se verán en la obligación de reintegrar a los clientes dinero que ya utilizaron como capital de trabajo, hacer frente a las obligaciones financieras y despedir el personal que contratan para atender la temporada.



Datos del ICT confirman que cerca del 47% de los turistas que ingresaron al país durante este año, no cuentan con el esquema completo de vacunación, por lo que, si este escenario se mantiene, significaría una exclusión cercana al 50% de turistas que tienen interés en visitar el país, lo que podría significar pérdidas que rondarían los $100 millones mensuales.



Con el objetivo de apoyar los esfuerzos que realizan las autoridades sanitarias en promover un avance más acelerado en la vacunación de la población, el sector asumiría el compromiso de implementar una campaña conjunta entre ICT, Ministerio de Salud y Canatur para motivar la vacunación en la población no vacunada o que aún no completa su esquema.