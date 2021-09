Emprender en medio de la pandemia y de la mano del INA

Esta, sin duda, es una historia de éxito. El protagonista es Michael Alfaro quien a sus 42 años emprende su propio negocio, uno que emergió cuando apenas empezaba la pandemia y perdió su trabajo.

Acostumbrado a un horario de trabajo, a sus ingresos económicos fijos, a trabajar para otros, Michael hizo una apuesta por lo suyo y la ganó.

Luego de quedar sin trabajo como agente de ventas, él, su esposa y sus hijos decidieron echarse al agua para nadar contra la corriente hace poco más de un año. Hoy, ya están del otro lado del río con su empresa Distribuidora +Limpieza, venta de productos de limpieza y sanitarios.

“De pronto yo dije, ahora la gente ocupa alcohol, mascarillas, toallas, tantas cosas de uso para la pandemia. Ya tenía contactos y los proveedores de donde yo trabajaba y la gente me quiso apoyar, me abrieron puertas. Era morir en el intento o salir adelante y esto ha sido una bendición por que todos los días, algo se factura”, contó.

De pronto, sus clientes empezaron a ser empresas, instituciones, clínicas, centros educativos privados y de “boca en boca”, empezó a crecer.

Fue ahí donde la mano amiga del INA se le extendió. Por medio del Centro de Desarrollo Empresarial en Ciudad Quesada, recibió capacitación en distintas áreas para potenciar aún más su emprendimiento.

Distribuidora +Limpieza apenas tenía 6 meses cuando Michael ingresó al centro con una oportunidad para crecer aún más.

“Desde que entré me atendieron super bien, me atendieron como si fuera una de las empresas más grandes de San Carlos, yo me sentí súper bien. Me dieron pautas a seguir en un proceso, me dieron herramientas para conocer más acerca de mi negocio, hacia dónde lo quería visualizar”, narró.

La capacitación se centró en 3 áreas específicas: estrategia, administración, así como mercadeo y ventas. Cada área desarrolló un núcleo de actividades que van desde la elaboración de un FODA, el diseño de una estrategia de mercadeo y hasta las pautas para ingresar a SICOP para lograr ventas al Estado.

Pero además, recibió la ayuda y el acompañamiento para librar uno de los obstáculos más grandes que tenía a ese momento.

“Me preguntaron sobre mis necesidades y la más grande de ellas era el transporte. Yo no tenía un carro para distribuir. Tenía muy poco tiempo de estar inscrito y de trabajo y no creía que un banco me fuera a prestar plata para eso. Fue cuando en el INA me pusieron en contacto con Sistema Banca para el Desarrollo para lograr el crédito para comprar mi transporte”, agregó.

A pesar de que era una nueva deuda, en medio de un negocio que apenas empezaba a caminar, nunca se sintió solo. El trabajo en el centro le permitía creer en él y en su idea.

El Centro de Desarrollo Empresarial ofrece atención personalizada a los emprendimientos por oportunidad y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Los principales servicios son asesoría y capacitación. La asesoría es una orientación o instrucción confidencial que se le brinda a la persona emprendedora o empresaria; lo que la convierte en un servicio de alto valor para mejorar la empresa.

En cuanto a la capacitación que reciben los clientes, la misma la brinda una persona asesora que aporta conocimiento e información sobre temas relacionados a la gestión empresarial. Pueden ser charlas, talleres, seminarios, conferencias u otros.

Todos estos servicios son gratuitos y al alcance de cualquier persona emprendedora y empresaria que cumpla con los requisitos para la atención.

Si usted desea información puede contactar al Centro de Desarrollo Empresarial por los siguientes medios:

Teléfono y WhatsApp 24606070 / Dirección: Ciudad Quesada, 75 metros sur del Ministerio de Hacienda. / Correo electrónico [email protected]

Horario: de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.