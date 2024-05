Ella es la parrillera sancarleña que se abre campo en un negocio dominado por hombres

Cuando se habla de parrilladas, siempre detrás del delantal hay un rostro masculino pero ahora ella quiere demostrar que las mujeres, también saben asar.

Desde hace dos años Hellen Fernández Pérez se dedica a las parrilladas como forma de mantenerse como jefa de hogar.

Esta sancarleña aprendió el arte de las parrillas desde hace 15 años y desde entonces, se enamoró del carbón, el fuego y las carnes.

Hoy por hoy, tiene su propio emprendimiento “Parrilladas Hellen” pero topa con cerca, en un negocio que dominan los hombres.

“No tiene idea usted de lo que me ha costado pero yo amo esto. Ha costado mucho por que en este gremio, más confían en un hombre que en una mujer pero por dicha hay gente que me ha contratado y que me ha ido recomendando”, contó.

La situación es tan difícil para ella que en actividades a las que llega, hasta le cuestionan el ser una parrillera y no llevar parrillero.

En estos casos, no le queda más que manos a la parrilla y demostrar que su sazón es digno de los mejores servicios de todo el país.

“Cuesta mucho que confíen en una mujer, hay mucho machismo pero ahí estoy en pie para salir adelante”, dijo la madre de dos hijos de 20 y 16 años.

Incluso, la mayoría de su equipo de trabajo tanto en apoyo en la parrilla como en saloneras, lo conforman mujeres.

Hellen trabaja con todo tipo de carnes y hasta con un menú mexicano. Cortesía.

“Hace unos meses me pasó que llegamos a la actividad y la señora de la actividad se vuelve y nos dicen; ay eran mujeres, yo pensé que eran hombres. Eso es lo que hace de esto algo muy difícil para uno”, cuenta.

Hellen ofrece parrilladas argentinas, menú mexicano con tacos de birria, taco al pastos, flautas y otros.

También pinchos de camarón, costillas de cerdo, lomo de res, pollo tipo argentino, choripan y los paquetes incluyen acompañamientos.

Ella va a cualquier parte del país con su sabor y su parrilla y en este momento trabaja en un nuevo menú de acompañamientos.

“No quiero ofrecer lo mismo de siempre, que siempre es frijoles o pico de gallo, quiero nuevos dip que casi nadie maneja y combinado con una atención que sea de lo mejor”, relató.

Si tiene una actividad y quiere darle una oportunidad a Hellen y a su emprendimiento, puede contactarla al 8392-8721.