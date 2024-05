El presupuesto de la Municipalidad más grande del país (2023)

El cantón de San Carlos cuenta con la extensión territorial más grande del país (3 352,21 km²) superando a provincias como Heredia o Cartago, así como su red vial cantonal. San Carlos representa un 34% del área total de la Región Huetar Norte, el 29.1% de la superficie de la provincia de Alajuela, el 6.5% de la superficie total del país y se considera como el cantón más productivo a nivel nacional.

Para entender los siguientes aspectos, primeramente tenemos que definir los 3 diferentes tipos de ingreso que tienen las instituciones públicas y por ende, la municipalidad de San Carlos.

El primero son los “Ingresos Corrientes”: Se originan en las transacciones corrientes que realizan las entidades públicas destinadas a incrementar el patrimonio neto, es decir, se entiende como todos aquellos ingresos que la municipalidad contemple y que le sume al patrimonio total. Algunos ejemplos son los impuestos, la venta de bienes y servicios, el cobro de derechos administrativos (cobro de patentes) y las contribuciones sociales. Cabe resaltar que estos ingresos no guardan proporción por el costo de los servicios prestados.

El segundo son los “Ingresos de Capital”: Estos se entienden como aquellos recursos, fondos, bienes o recaudaciones que producen modificaciones en la situación patrimonial o en la composición de activos. En pocas palabras, son todos los bienes tangibles o palpables como la adquisición de un edificio, un terreno, maquinaria, la adquisición de una planilla o flota de vehículos, la venta de activos no financieros ni líquidos.

Y por último, están los ingresos de “Financiamiento” los cuales son recursos con el propósito de cubrir necesidades derivadas de la insuficiencia de los ingresos corrientes y de capital. Simplificando, es la adquisición de créditos (deuda).

Con la existencia de los ingresos, gravitacionalmente se encuentran los egresos es decir los gastos, los cuales son muy variados y se pueden definir de múltiples formas:

Remuneraciones: Se pueden definir como el pago de salarios a los funcionarios públicos, dietas, jornadas especiales y garantías sociales, en este caso los funcionarios de la Municipalidad de San Carlos.

Servicios: Son obligaciones de pago por las instituciones públicas a personas físicas o jurídicas por la prestación de servicios de diversa índole, se pueden entender como el pago de servicios profesionales, el pago de empresas de limpieza, misceláneos, guardias de seguridad, pago de un edificio, reparar, construir, alquilar, publicidad, mantenimiento entre otros.

Materiales: Útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, es decir material para el buen funcionamiento de la municipalidad (papel, alimento, combustible, luz, agua entre otros.)

Intereses: Son aquellos gastos en intereses para cubrir el pago a terceras personas (títulos valores, intereses por préstamos).

Bienes duraderos: Este gasto está correlacionado con los ingresos de capital ya que son los gastos que aumentan el patrimonio del Estado. (Bienes muebles e inmuebles, construcciones y mejoramiento de bienes de capital, calles).

Transferencias Corrientes: Gastos de diversa índole que no tienen una contraprestación de bienes ni retroalimentación (becas, pensiones, donaciones, subsidios, pagos sociales).

Transferencias de capital: Aportes que la institución otorga a personas o entes para financiar gastos de capital y satisfacer diversas necesidades públicas. Son gastos que tienen la obligación de contribuir al patrimonio del Estado. Cabe resaltar que no se puede utilizar el gasto de las transferencias de capital para el pago de transferencias corrientes, o sea no se puede gastar dinero de transferencias de capital para pagar salarios pero si en viceversa, se puede utilizar el sobrante de las transferencias simples para el gasto de las transferencias de capital.

Estos dineros están destinados a la mejora del Estado a cómo pueden desperdiciarse en favores, contribuciones estatales sin remuneración o numerosas red de cuido que beneficien a unos pocos, de aquí surgen muchos fenómenos de corrupción.

Amortización: Comprenden a los pagos de obligaciones principales de la institución por créditos, es decir, sirve para pagar la deuda principal y no la de los intereses.

Cuentas especiales: Gastos de diversa índole que por su naturaleza no encajan en los anteriores tipos de egresos o gastos (Gastos confidenciales). Esto a permitido que se produzca un mal manejo de los recursos públicos ya que funcionan para responder a intereses ilegales, desviaciones políticas y bienes y servicios ilícitos.

Aclarado estos puntos, podemos empezar a adentrarnos al manejo del presupuesto de la municipalidad…

Partiendo de esta premisa, un aspecto importante a considerar es el presupuesto ya que se deduciría que cuenta con una Municipalidad considerablemente grande con respecto a las otras municipalidades de la Región Huetar Norte, además que es la responsable de solventar múltiples necesidades de su vasto territorio. Esa es la razón del presente análisis, averiguar qué tan eficiente y eficaz son los servicios que proporciona la Municipalidad de San Carlos.

Gráfico 1

Ingresos Presupuestados y Ejecutados de los Últimos 5 Años de la Municipalidad de San Carlos

Fuente: Contraloría General de la República, CGR. (2024).

El gráfico anterior presenta los ingresos presupuestados (color azul) y los ejecutados (color naranja) de la Municipalidad de San Carlos y se puede visualizar que ha tenido una tendencia al alza en los ingresos finales, es decir ha recaudado e ingresado más dinero de lo que se pensaba.

El presupuesto de la municipalidad en el año 2022 fue de 19.569.903.947 millones de colones, sin embargo, se ejecutó 20.958.231.204 millones de colones. En el 2023 se presupuestó una cantidad de 22.678.900.000 millones de colones pero nuevamente, se logró una ejecución presupuestaria mayor a la esperada, llegando a 23.324.407.347 millones de colones.

Estas ejecuciones superiores al ingreso presupuestado son debido a ciertos incrementos tanto en los ingresos corrientes ya que tuvo mayores tributos, mayor pago de impuestos, cobro de patentes ect. En los ingresos de capital se percibe una recaudación menor a la que se esperaba y en el financiamiento, se obtuvo un mejor ingreso que el que se había presupuestado. Todo esto cuando se calcula en conjunto, se tiene como resultado que la Municipalidad de San Carlos logró recaudar 645.507.347 millones de colones más de lo que tenía presupuestado ese mismo año.

Figura 1

Ingresos Presupuestados y Recibidos en Colones 2023

Fuente: Contraloría General de la República, CGR. (2024).

Gráfico 2

Ingreso Porcentual Presupuestado del Año 2023

Fuente: Contraloría General de la República, CGR. (2024).

Gráfico 3

Ingreso Porcentual Recibido del Año 2023

Fuente: Contraloría General de la República, CGR. (2024).

Los datos de los ingresos del 2023 con respecto al nivel porcentual, se encuentran reflejados en el gráfico 1 en donde los gastos corrientes recibidos son mayores en un 1% de los presupuestados, lo mismo pasa con los ingresos por capital y solo en la cantidad presupuestada del financiamiento se redujo un 3% pasando de 21% a 18%.

En la imagen anterior se puede visualizar una comparación a grandes rasgos, de los presupuestos finales y cómo estos tienen una influencia en la recaudación de los ingresos en la Municipalidad.

Los gastos es el aspecto más importante a considerar de la Municipalidad y su presupuesto debido a que los gastos son los que van a representar qué tan eficiente y eficaz está siendo la Municipalidad con los recursos públicos y qué tanta injerencia está teniendo sobre la vida de las personas. Estos indicadores permiten desarrollar un análisis más exhaustivo del modus operandi de la municipalidad, autoriza fiscalizar de una mejor manera la utilización de los presupuestos y permite identificar variables presupuestarias que se den a lo largo del año.

Gráfico 4

Egresos Presupuestados y Ejecutados de los Últimos 5 Años de la Municipalidad de San Carlos

Fuente: Contraloría General de la República, CGR. (2024)

El gráfico anterior presenta los egresos presupuestados (color naranja) y los ejecutados (color celeste) de la Municipalidad de San Carlos.

Se puede evidenciar a simple vista que, y en general todas las instituciones públicas, no logran gastar el dinero como planean en su presupuesto ordinario y la Municipalidad de San Carlos no es la excepción. También se puede determinar que el año 2019 fue el presupuesto en el que mejor manera se ejecutó llegando a utilizar casi el 95% y el del 2023 como el peor, dejando sin ejecutar 3.594.094.469 millones de colones, una ejecución peor que la del presupuesto del año 2020 en pandemia. También es pertinente indicar que ese mismo año es el presupuesto de gasto o egreso más alto de los últimos 20 años y que lastimosamente, no se gastó de la manera más idónea.

Gráfico 5

Egreso Porcentual Presupuestado del Año 2023

Fuente: Contraloría General de la República, CGR. (2024).

Gráfico 6

Egreso Porcentual Ejecutado del Año 2023

Fuente: Contraloría General de la República, CGR. (2024).

Para entender los 3 cuadros anteriores se debe de tener en cuenta que son datos que abarcan porcentualmente el presupuesto asignado según sus funciones y operaciones. Se observa que aproximadamente el 37% del presupuesto abarcan la partida de remuneraciones es decir, el pago de salarios de los funcionarios públicos. Sí, el 37% del presupuesto de la municipalidad se va en salarios, el otro gran porcentaje como lo es el 28% se destina a la inversión de bienes duraderos, el otro 10% a transferencias corrientes que son pensiones, apoyos sociales o bienes y servicios no reembolsables. 5% en materiales y suministros, 3%

Si aún no se tiene claro en qué se gastan estos dineros debido a sus clasificaciones, por favor, vuelva al inicio de la nota.

Figura 2

Egresos Presupuestados y Ejecutados en Colones 2023

Fuente: Contraloría General de la República, CGR. (2024).

Haciendo énfasis en la cuenta de “bienes duraderos”, encontramos fuertes deficiencias en la ejecución del presupuesto que le estaba asignado. Encontramos un margen diferencial muy amplio con respecto al presupuesto y su ejecución ya que se habían presupuestado 7.107.844.280 millones de colones y solo se ejecutó 5.237.931.880 millones, el cual representa poco menos del 74% de todo el presupuesto asignado.

Figura 3

Desglose Cuenta de Bienes Duraderos

Fuente: Contraloría General de la República, CGR. (2024).

Por otra parte, si se desglosa ese casi 74% ejecutado, se evidencia que se toman en cuenta 4 aspectos: Construcciones, adiciones y mejoras, Bienes preexistentes, Bienes duraderos diversos y Maquinaria, equipo y mobiliario. Este último fue el que se vio más afectado debido a que contaba con un presupuesto de 1.532.503.987 millones de colones y solo se logró ejecutar 690.151.287 millones de colones. Increíblemente se ejecutó menos de la mitad del presupuesto asignado, un 45% para ser exactos.

Figura 4

Desglose de la Cuenta Maquinaria, Equipo y Mobiliario

Fuente: Contraloría General de la República, CGR. (2024).

El tema de la maquinaria era una constante riña entre la administración y el concejo municipal anterior, esto debido a que la municipalidad no cuenta con maquinaria que esté en buen estado, cuenta con personal que la utilice pero la maquinaria no existe y por ende, se desperdician salarios y los procesos de compra por la plataforma SICOP son muy lentos.

Paradójicamente, el presupuesto con el que se contaba para satisfacer dichas problemáticas no se utilizó, aún sabiendo las necesidades de la población, por lo que podemos intuir que hubo una ineficiencia y desconocimiento para arreglar y poder solucionar este problema. Alquileres de maquinaria por medio de la plataforma del SICOP hubieran sido una buena opción para sobre llevar los tiempos difíciles, (debemos de entender que la discusión entre la administración y el concejo municipal se incrementó por el desastre natural sucedido en el río Aguas Zarcas y la destrucción de edificaciones aledañas).

Cuentas como “equipo de transporte”, “equipo de comunicación”, “equipo sanitario, de laboratorio e investigación” y “equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo” son otros criterios que salen a relucir debido al incumplimiento de ejecución de sus presupuestos.

Figura 5

Egresos Presupuestados y Ejecutados en Colones 2023

Fuente: Contraloría General de la República, CGR. (2024).

Figura 6

Desglose Cuenta de Transferencias Corrientes

Fuente: Contraloría General de la República, CGR. (2024).

Otros datos que llaman la atención son los gastos en la cuenta de “transferencias corrientes” en la cual encontramos que no se ejecutan de la mejor manera. Presupuestos para transferencias corrientes al sector público, las prestaciones, que son dineros para recursos legales y otras prestaciones, quedaron guardados 51 millones y en general se ejecutó solo el 84% de la cantidad presupuestada.

Figura 7

Egresos Presupuestados y Ejecutados en Colones 2023

Fuente: Contraloría General de la República, CGR. (2024).

Figura 8

Desglose de la Cuenta Servicios

Fuente: Contraloría General de la República, CGR. (2024).

En cuentas como la de “servicios” se perciben no ejecuciones por parte de aspectos como “gastos de viaje y de transporte”, “servicios de gestión y apoyo” y la que se podría decir que fue la más afectada fue la cuenta de “mantenimiento y reparación” la cual había presupuestado 256.084.171 y ejecutó solamente 195.551.581, un 76% del presupuesto asignado.

Figura 9

Desglose de la Cuenta Cuentas Especiales

Fuente: Contraloría General de la República, CGR. (2024).

Un aspecto que resalta es la partida de “cuentas especiales” la cual tiene mala fama y funciona como puente para que se produzcan los procesos de corrupción, recordemos que los dineros de esta partida por su naturaleza, no llegan a encajar en ninguna clasificación presupuestaria, la cual puede producir un beneficio propio o a terceras personas.

Para explicar esta partida, debemos de tener en cuenta que el presupuesto fue construido por el alcalde principal, al cual luego le suspendieron sus credenciales y llegó a tomar las riendas la primera vicealcaldesa, Karol Salas. Misma administración que no ejecutó ni un solo colón de esta cuenta con el fin de presentar su gestión como una transparente y legal. La pregunta es… ¿Qué tomó en cuenta el anterior alcalde Alfredo Córdoba para destinar esos dineros a cuentas especiales? No lo sabemos.

Para ir finiquitando, a pesar de la no ejecución de grandes porcentajes del presupuesto ordinario, la ejecución en general de la Municipalidad de San Carlos es relativamente buena. En el año 2023 logró ejecutar el 84% del presupuesto décimas más décimas menos.

Finalmente, el presupuesto e inversión de programas municipales logró evidenciar que, logró el 80% de los proyectos del 2023, con respecto a los servicios obtuvo una nota de 85% y con respecto al programa de administración, obtuvo una nota de 91%. Importante decir que el segmento de partidas específicas no se encuentra con información.

Figura 10

Presupuesto e inversión de programas municipales

Debemos de tener en cuenta que el alcalde tiene que ser una persona ejecutora por excelencia, que tenga la capacidad de ejecutar presupuestos y dominar aspectos relativos a la administración pública. A modo de reflexión y con un sentimiento de esperanza, esperemos con ansias que este 2024 vengan llenos de ejecuciones presupuestarias y beneficios para la población sancarleña, tanto por parte del Concejo Municipal como la Alcaldía.

Justin Castro Blanco

El autor es estudiante de Ciencias Políticas.



