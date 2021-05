El legado viviente de un humanista extiende la mano a quien lo necesita

Don Greivin Arrieta Chacón no se olvida a pesar de que, hace 8 meses partió a la casa de Dios, luego de guerrear contra un cáncer linfático.

Pero, esa prueba de vida, esa experiencia es lo que hoy, su familia mantiene como punto de partida para un proyecto que refleja al 100% lo que fue él: humanista.

Este 14 de mayo, justo el día que don Greivin cumpliría 58 años, nació la Asociación Greivin Arrieta Chacón. Es una organización, sin fines de lucro que creó su familia para dar soporte económico a pacientes sancarleños que luchan contra el cáncer y otras enfermedades.

La idea fue del propio don Greivin antes de someterse al tratamiento de quimioterapia y que intensificó, cuando empezó a conocer la realidad de tantas personas que luchan contra esa enfermedad y además, sus carencias económicas. Cuando empezó a ver que mucha gente no tenía los recursos económicos para sobrellevar el cáncer con sus tratamientos costosos y sus viajes constantes a un hospital capitalino para tratamientos.

«De todas las cosas que parecen malas, como la partida de un ser querido, hay que sacar lo bueno y lo bueno que es, primero que en vida él me dijo: «hijo cuando salga de esto, quiero ayudar a las personas, quiero darles un brazo, un apoyo». No pudo salir físicamente pero, evidentemente en aras de honrar su voluntad hacemos esto, esas palabras no pueden irse con el viento», contó Greivin Arrieta, hijo.

Así fue como en familia y sin mucho que pensar desde hace algunas semanas empezaron a darle forma a la Asociación Greivin Arrieta Chacón y que justo este 14 de mayo quedó inscrita de manera formal.

Por medio de la Universidad de San José, la cual presidía, inyectaron fondos para esta asociación y están en proceso por medio del departamento de trabajo social del hospital San Carlos, de identificar personas que requieran la asistencia.

Esa ayuda puede ser desde fondos para la compra de medicamentos hasta traslados y hospedajes de hotel en San José para que los pacientes asistan a los tratamientos.

«Para él, las personas que enfrentaban una necesidad les generaban empatía y siempre quería tender una mano amiga y aún más en el hospital. Acá lo que queremos es unir esfuerzos para atender, principalmente, pacientes con cáncer», acotó Arrieta.

La asociación, tiene un espacio físico dentro de las instalaciones del grupo GACH y dispondrá de personas que atiendan las necesidades, de forma expedita, que refieran desde el hospital San Carlos, luego de que puedan establecer la conexión.

«En medio de todas las circunstancias, esto es una alegría muy grande y saber que el nombre de Greivin Arrieta Chacón sigue ayudando a personas, eso me genera mucho entusiasmo y estoy seguro que a él también», finalizó Greivin.

Ahora también, esta asociación busca socios que quieran sumarse y por medio de contribuciones económicas puedan ayudar a aumentar ese presupuesto para atender a más personas cada vez más.

Greivin Arrieta hijo mantiene el legado de su padre, junto al resto de la familia para ayudar a las personas que requieren apoyo en medio de su enfermedad. Foto: SCD.

San Carlos perdió a uno de sus hijos valiosos, abogado politólogo de profesión, pero soñador, humano y desprendido de nacimiento, el 4 de setiembre de 2020.

Empezó con la Universidad Panamericana y en 1992 arrancó con la Universidad de San José.

Así permitió que miles de sancarleños quienes no podían viajar hasta San José, lograran el sueño de profesionalizarse en su propio pueblo por medio de la educación superior privada.

Su mente visionaria, siempre puesta en la educación de calidad para todos los sancarleños, le llevó luego a conformar el Grupo Gach que hoy suma además de a la Universidad de San José, a la Universidad Isaac Newton, al Centro Educativo Carmen Lyra y al Centro Iberoamericano de Desarrollo Profesional.

Todos, con sedes en distintos distritos del cantón para llegar a la mayor cantidad de personas posible para facilitar sus estudios.