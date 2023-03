El dramático relato de un intento de asalto en pleno centro de Ciudad Quesada

Eran las 8 de la noche del martes 07 de marzo , como siempre, Patricia Cruz salió de sus clases en el INA en Ciudad Quesada rumbo a su casa, su espacio seguro.

La mujer de 40 años y vecina de este distrito, caminó hasta los semáforos de Musicolor y al cruzar la calle vio a tres tipos sospechosos.

Apuró el paso por 100 metros y entró a Palí por unas compras. Desde ahí, llamó un servicio de taxi al que esperó afuera, frente al almacén veterinario La Yunta y donde, empezó el drama que aún la mantiene con nervios.

“En ese momento que yo llegué, los mismos tipos estaba ahí y se pusieron uno por detrás, uno por un lado y el otro por el otro lado. Se me acercaron mucho, yo me asusté mucho, tenía las bolsas del super, tenía el bolso y hasta el celular en la mano, no sabía qué me iban a hacer, estaba en shock”, relató Patricia.

Como en muchas historias, hay ángeles que aparecen para ayudar y el Patricia salió de un vehículo blanco que la vio incómoda y se detuvo.

“Yo digo que Dios no me abandona y no pasó a más. En la esquina apareció un carro blanco y el señor se dio cuenta y se detuvo. El señor me vio y me preguntó si todo estaba bien y en ese momento yo le respondí que sí, que mi esposo era el del carro de atrás”, contó.

Eso hizo que los sujetos se dispersaran y se alejaran para seguridad de Patricia.

La parte jocosa es que ella no tiene esposo pero, en su estado de shock y susto fue lo que pudo responder para salir de la situación.

“Fue lo primer que se me ocurrió por que, no sabía que decir, no hallaba ni que hacer y cuando respondí el señor se adelanta y en efecto, detrás de él estaba ya el taxi”, narró.

La rutina diaria de Patricia es esa, salir de clases, normalmente en grupo, y salir hacia su casa pero ahora, esa rutina incluye una dosis de temor en inseguridad, algo que nunca pensó vivir en este pueblo.

“Es por confianza por que esa ruta me la conozco al derecho y al revés, uno se confía por que es un tramo de 100 metros. Uno nunca espera que le pase y se que han estado asaltando por esa zona y quise alzar la voz por otras mujeres”, concluyó la mujer.

Los hechos delictivos muestran una percepción de alza en las últimas semanas en este distrito donde, mucha gente se queja de falta de presencia policial.