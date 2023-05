El desarrollo asoma en Boca Tapada con nueva ruta pero, vecinos piden asfaltado

Llegar a Boca Tapada puede tardar hasta 30 minutos menos que hace un par de meses. Este jueves 04 de mayo, la comunidad celebró por lo alto la inauguración del sello asfáltico que recién concluyó en la zona.

Se trata de 16 kilómetros que van desde El Saíno hasta el sector de La Rosalía en Boca Tapada y que deja atrás, huecos, polvo y piedras.

Con esto, el desarrollo empieza a asomar a la comunidad donde, el 70% de los pobladores dependen del turismo, su principal actividad económica.

Sin embargo el sueño se cumplió a medias pues, si esta trabajo no tiene el mantenimiento requerido, en 6 u 8 meses de nuevo las condiciones viales serán malas.

“Celebramos un paso más de avance en el proyecto que decimos, no es una ruta nacional es una ruta turística. Queremos seguir siendo exitosos y corremos contra el tiempo para poder colocar una carpeta asfáltica para que el sello no se no se deteriore”, manifestó Evaristo Arce, vocero de la Asociación Pro Carretera de la ruta 250.

Y es que, durante la inauguración, la comunidad hizo la solicitud expresa de una carpeta asfáltica, como en los tramos anteriores de la ruta; a las autoridades regionales del CONAVI quienes participaron de la actividad.

“Nos toca a nosotros, de repente, ser los malos de la película y ante la escases de recursos tomar decisiones sobre qué es más importante atender. Bajo este panorama, pensar en un asfaltado en estos kilómetros ya tienen sello en el futuro próximo, se ve muy negro y muy complejo”, puntualizó Kenneth Solano, director regional del CONAVI.

Pese a las malas noticias por parte de las autoridades, los vecinos insistirán en medidas de presión para lograr el objetivo pues, temen que en 8 meses, con la llegada de las lluvias, el trabajo hecho y que costó casi 500 millones de colones, se pierda.

Para ello, buscarán respaldo de autoridades municipales e incluso diputados que ayuden a lograr fondos para concluir el proyecto.

“Nosotros lo soñamos y vamos a seguir empujando y tomando las medidas de presión que sean necesarias para que esto, sea una realidad por que el peor error que podría cometer la asociación es darse por satisfecha con lo que ya se tiene”, dijo Juan Diego González, presidente municipal.

Directores del CONAVI indicaron que tienen dos contratos de mantenimiento en caso de que sea necesario atender el sello para que no se deteriore con las lluvias.

Además indicaron que están a la espera de contenido presupuestario para poder llegar con el sello hasta Boca San Carlos.