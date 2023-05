¡Ejemplar! Chofer detiene bus en Boca Arenal para comprar medicamentos a bebé pasajero

“Nosotros salimos de Los Chiles al medio día, iban como 27 usuarios a Ciudad Quesada. Durante el trayecto, estaba una madre con un bebé de tres meses y desde que ellos se montaron al bus, en Tablillas, el niño venía incómodo”, así es como empieza este relato.

Esta historia es de las que vale la pena escribir y leer porque, son de esas que muy pocas veces aparecen y el protagonista es don Óscar Durán, chofer de bus de la empresa CHILSACA quien el fin de semana dio una muestra clara de lo que es la solidaridad y, amar al prójimo.

El corazón de don Óscar es tan grande que lo hizo detener el bus, en medio de su recorrido para, de su propio dinero, comprar algo que calmara al pasajero más joven que llevaba: ese bebé de tres meses.

“El bebé lloraba mucho y la mamá buscaba como tranquilizarlo pero no había manera, por ratos seguro sentía alivio y dejaba de llorar pero otra vez volvía. Cuando llegamos a Boca Arenal yo hablé con la mamá y me dice, muy preocupada, que no sabe que tiene, que puede ser que no esté acostumbrado a viajar o que reciba mucho aire, que podía ser el calor pero que no sabía”, relató don Oscar a sancarlosdigital.com.

Pero la preocupación por el estado de salud del bebé no dejaba en paz al chofer quien, no lo pensó dos veces para hacer una de las acciones más nobles que un ser humano puede hacer: ayudar.

“Yo pasé a la farmacia de Boca Arenal y gracias a Dios nos atendieron y se logro calmar al niño, le dieron el medicamento y pudimos continuar. Yo me siento muy contento de poder haberles ayudado y como padre créame que lo volvería a hacer”, dijo.

El acto lo aplaudieron los otros usuarios del bus quienes además, esperaron pacientes mientras el chofer, la mamá y el bebé recibían los medicamentos.