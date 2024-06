Doña Mary hace los tacos más ricos de todo Zarcero en una soda llena de tradición

32 años pasaron desde que doña Marielos Vásquez Salazar abrió una sodita que con el paso de los años, se llena de tradición.

Si un día pasa por Zarcero y tiene hambre, doña Mary le ofrece los mejores tacos de todo el cantón en una soda que conserva mucho de la esencia de antes.

Poyos a las afueras, mesas con manteles llenos de flores y plástico encima y la calidez de doña Mary y su familia que trabajan una receta familiar desde hace 3 décadas.

Todo inició cuando para ajustar a su economía con un salario de empleada doméstica, ella empezó a hacer empanadas para vender los fines de semana pero luego, la idea se convirtió en negocio.

La soda, está al frente de la plaza de fútbol de Zarcero y eso, fue lo que ella aprovechó.

“Mi papá me dijo que por que no aprovechaba los partidos de fútbol para vender más cosas. Había una cochera en la casa y él me la acondicionó, me hizo unas mesas y sillas y ya vendía las empanadas, tortas, papas, hamburguesas, gallos de salchichón, chorizo y tacos”, recordó.

Al poco tiempo ya doña Mary decidió dejar su trabajo para dedicarse solo a la pequeña soda que abrió pero, resulta que con el paso del tiempo su casa se empezó a hacer más pequeña y la soda más grande.

“Empecé que con un poquito más, un poquito más hasta que cogí toda la casa y yo me hice un apartamento atrás”, ríe.

“El producto estrella”

Los tacos de doña Mary son tan famosos que la visitan antojados de todas partes del país.

Una receta propia da vida a las tortillas que ella hace a mano y para las que hasta muele el maíz de forma artesanal.

Los tacos incluyen papas y mayonesa casera con la receta original de la tortilla de doña Mary.

Luego, la carne es otro sabor destacado en esta experiencia por que sí, comerse uno de estos tacos es todo una experiencia que además incluye papas caseras y una mayonesa que ella misma hace que, resalta más la sabrosura.

“El taco es lo que más se vende, es plato fuerte. A la gente que le gusta que haga la tortilla a mano y la gente me dice que eso es lo que les gusta y le digo que el secreto está en la mano”, dijo.

Y es que ya a doña Mary quisieron jugarle “chueco” con sus tacos. Una exempleada de la soda quiso replicar la receta e incluso, ofrecer los tacos bajo el nombre de ella pero, no lo logró.

“No saben igual porque la mano es la mano. Yo nunca escondo a las personas que me ayudan lo que yo les echo pero ellas mismas me dicen que cuando ellas lo hacen, no saben igual”, contó.

Justo por esto es que a diario, si usted va a la soda, puede ver a doña Mary en un rinconcito sentada amasando masa y palmeando tortillas con una olla de carne, que emana un olor indescriptible, a la par.

A ratos le ayuda una hija o la esposa de un primo pero, la mano de ella se mantiene. Incluso, por un tiempo trató de que su hija manejara la soda pero, en enero hizo un año que regresó a la cocina.

Tradición

Cuando hay partidos de fútbol la soda se convierte en un punto de reunión. Los tres poyos que hay afuera no dan abasto y dentro, los tacos van y vienen.

Desde esas bancas se pueden ver los partidos de fútbol durante los torneos y esas también, tienen una historia.

“Eran del parque pero resulta y sucede un día, iban a hacer unos poyos nuevos y entonces trajeron los viejos a la plaza pero no cabían todos y un muchacho me dijo que si quería unos y pues, claro, aquí están”, contó.

A puro amor esta soda se mantiene vigente. Es un amor puro, basado en el trabajo y el sacrificio que doña Marielos impregnó en las cuatro paredes en las que más disfruta estar.

Para llegar a la soda doña Mary nada más debe ubicar la Cruz Roja de Zarcero y diagonal, la va a ver, frente a la plaza. Puede llamar al 2463-2614.