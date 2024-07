Doña Marta Bolaños: La rezadora del pueblo mantiene intacta su fe

Era 1975 cuando, en una actividad de la Iglesia Católica, don José Ángel Moya, reconocido locutor sancarleño (q.d.D.g.) la escuchó orar y desde entonces, inició un camino por las emisoras locales que apenas terminó en 2021, a causa de la pandemia.

La voz de doña Martha Bolaños Solís resuena en muchas generaciones de San Carlos. Un programa radial, primer en radio cima, luego en radio San Carlos y por último en radio Santa Clara; la colocó como la rezadora del pueblo.

Recuerda que de muy niña les gustaba rezar. Siempre buscaba cómo y dónde pero, rezar era una fascinación para ella, algo sublime.

En aquellos tiempos les tenían prohibido leer la Biblia por eso, todo libro relacionado a la fe, era su compañero fiel.

“Yo recuerdo que mi mamá se enojaba conmigo porque ni limpiaba el piso por estar leyendo, me halaban los libros religiosos para leerlos y era tan bonito todo para mi, cómo esos libros me encantaban”, contó doña Martha.

En 1975 llegó a San Carlos el movimiento Renovación Carismática y ahí doña Martha se prendó de la fe y del amor a Dios. Inició dando cursos pre bautismales antes de subirse al tren de los medios de comunicación.

30 minutos con doña Martha

Muchos recordarán que el primer programa se llamaba “30 minutos con doña Martha” porque, esa era la idea: abrir un pequeño espacio para que ella contara lo vivido en el movimiento pero, la audiencia fue tan amplia que el espacio aumentó y se mantuvo al aire.

Las personas llamaban o escribían para pedir y poner en oración sus necesidades y una de las experiencias que tuvo fue recibir muestras de cariño de parte de los oyentes.

“Ya yo no paré, aquello me cautivó, aquello era algo terrible, llegué a tener 3.000 peticiones y era algo terrible porque era que la gente pedía y el Señor actuaba”, dijo.

Un cuaderno era el fiel testigo de la fe de miles de personas que acudieron a doña Martha para pedir intercesión y las peticiones le llegaban por teléfono y hasta personalmente a la cabina de la radio o en su propia casa.

El don de doña Martha era tan grande que lograba, lo que ella considera, milagros. Hasta cuatro personas por día, llegaban a su casa en barrio Lourdes de Ciudad Quesada, para que les hiciera oración.

Aunque, esas personas tenía que sacar una cita, ella nunca cobró un solo colón por las oraciones pues sabía que ella trabajaba para el Señor y que él la usaba como instrumento.

Hoy por hoy, su hija Mayra Arroyo sigue sus pasos en la radio. Foto: SCD.

“El Señor actuó demasiado a través de mi, alguien que entraba renco, renco y salía caminando pero como era dado por Dios, yo lo llevaba y me ponía contenta de ver que alguien entraba tan mal salía muy bien. A mi me encantaba lo que estaba pasando pero a la vez, me daba un susto”, recordó.

Un grupo de amigas también se unió a doña Martha y en carro iniciaron visitas a las comunidades sancarleñas donde la llamaban. Así, sus oraciones no solo llegaban a los rincones del cantón por medio de la radio, si no también con su presencia.

“El Señor haciendo bellezas, era increíble lo que hacía. Yo me asustaba pero, me decía que cómo no iba a ayudar a la gente si tenía ese don y uno se alegra de ver a la gente contenta, sana”, expresó.

A sus 94 años, hoy por hoy, la Biblia y los libros religiosos siguen siendo sus fieles compañeros. Rezar es algo que hace a diario aún pero ahora, para ella y su familia.

Muy de vez en cuando alguien llega a saludarla y ese saludo, termina como en los viejos tiempos: una oración en la sala de su casa; pero esto ya es muy esporádico.

Sigue sus pasos

Tras el retiro de doña Martha en 2021, su papel en Radio Santa Clara, último lugar donde estuvo; lo tomó su hija Mayra Bolaños.

Pan de Vida es el espacio que aún se emite por la radio los martes y jueves, al medio día. Además, tres veces a la semana, junto a su hermana Martha Ruth, hace el programa Entre Amigos con Jesús, en el canal televisivo digital Norte Informativo.

Asegura que la oportunidad llegó por casualidad pero, es fiel reflejo del trabajo de el Señor en su familia y cómo, quiere que el legado de doña Martha se mantenga de generación en generación al servicio de los sancarleños.