Doña María Otárola tras fallo Taitelbaum: “Es una sirvengüenzada”

“¿Cuántas veces la han declarado culpable? Y siempre es lo mismo, hacen cualquier sinvergüenzada, por que eso para mi es una sirvengüenzada, y ya la sentencia no se cumple. En este país no hay un juez que tenga los pantalones para meter a esa vieja a la cárcel”.

Esta fue la reacción de doña María de los Ángeles Otárola, la costurera sancarleña afectada por las declaraciones falsas que presentó a Hacienda, la exdefensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum; tras conocer la nueva sentencia en su contra.

Este viernes, el Tribuna Penal del Segundo Circuito Judicial condenó, una vez más, a Taitelmbaum a 7 años y medio de cárcel por delitos de uso de documento falso.

En 2019, ella fue condenada a 9 años de cárcel pero una revisión de la condena llevó a un nuevo juicio que concluyó con esta nueva sentencia.

“Ninguna condena va a ser justa para todo lo que yo pasé y he pasado después de lo que esa señora hizo. Este proceso ha sido un martirio para mi por que nunca, la justicia me tomó en cuenta siendo yo la afectada”, dijo doña María.

El caso se remonta a 2014, cuando el extinto medio Canal 9, denunció el caso e hizo públicas grabaciones telefónicas en las que Taitelbaum ofrecía a la costurera, el pago de la deuda en Hacienda, asegurarla y hasta una casa, a cambio de retractarse ante la prensa.

Dichas grabaciones, fueron claves durante el juicio.

Otárola se enteró de la situación, cuando por una enfermedad su hijo la quiso asegurar pero mantenía en Hacienda una deuda por servicios que nunca dio a una sociedad llamada BeyOF, cuya presidenta era Taitelbaum.

La afectación fue de al menos 8 millones de colones en declaraciones de renta falsas a nombre de doña María.

“Estoy segura que si fuera yo, ya estaría en la cárcel por que uno es pobre pero como ella nació en cuna de oro, no pasa nada. La justicia divina existe y esa será la condena mayor para esa señora que aún, 10 años después sigue causando daño y ya no solo a mi, si no a todo el país”, concluyó la afectada.

Ni durante ni después, doña María fue parte del proceso judicial. Tampoco recibió compensación económica ni indemnización.

Ahora, el fallo debe quedar en firme para su ejecución. La defensa de Taitelbaum aseguró que apelará la sentencia.