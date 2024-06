Don Juan Carlos y la alegría de cumplir 101 años

Su registro de nacimiento data del 05 de junio de 1923, es decir hace apenas 5 días cumplió sus 101 años de edad.

Es don Juan Carlos Mora Solís un josefino que encontró en el Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl, en Ciudad Quesada, una nueva familia hace 9 años.

Queque, refrescos, música y mucha alegría fue parte de la celebración que le hicieron los colaboradores del centro pues, aunque el año anterior, cuando cumplió los 100 años su familia si le hizo una fiesta, para este año nadie lo visitó.

Pero esto, no le roba la alegría a don Juan Carlos quien agradeció profundamente el gesto de todos su compañeros.

“Yo no quería venirme pero, al caer aquí me gustó y comencé a jugar con los compañeros y les gustó la jugada mía”, contó.

Durante el día, su pasatiempo favorito es dormir, más esas tardes de lluvia y tormenta pero, también disfruta de paseos alrededor del centro.

“Viera que bien que vivo. Como bien, duermo bien y nada más; ese es mi secreto para vivir tantos años”, comentó.

A esto se suma una vida llena de trabajo. Desde muy joven salió de Sarchí hasta San Carlos, aquí trabajó mucho tiempo en el Ingenio Quebrada Azul.

Luego se fue a Pérez Zeledón donde trabajó en la construcción de una carretera y de ahí, pasó a Vara Blanca a trabajar en el campo.

“Yo me dediqué a trabajar y que no hacía. Yo hacía diabluras y tuve muchas novias pero ya no, ya no quiero más novias”, dijo.

Recuerda muy poco de su niñez pero tiene presente el nombre de sus hermanos. Es el cuarto de 11 y solo él, queda con vida.

Es de paso lento, lucha contra un cáncer de piel pero, siempre positivo. No está muy convencido de cumplir muchos años más pero, si asegura que disfrutará los que Dios le quiera dar.