Distritos fronterizos fueron los de mayor abstencionismo en San Carlos

Una vez más, las comunidades fronterizas levantaron la voz en contra del abandono estatal que suma décadas.

Para esta elección en segunda ronda fueron las de menos participación electoral y asistencia a las urnas.

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, Pocosol, Cutris y Pital fueron los distritos sancarleños con mayor abstencionismo.

En Pocosol no votaron 48 de cada 100 personas. En Cutris, no votaron 44 de cada 100 personas y en Pital, no votaron 42 de cada 100 personas.

Buena Vista, el distrito más pequeño del cantón fue el de mayor participación. 61 de cada 100 vecinos salió a votar.

Distritos como Ciudad Quesada, La Tigra y Venecia destacan con índices de abstencionismo muy por debajo de la media nacional con un 35%.

A nivel cantonal, el abstencionismo suma 39.12. Es decir, casi 61 de cada 100 sancarleños sí participó del proceso electoral este 3 de abril.