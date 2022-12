Diputados rechazan moción del FA que cambiaba términos: carretera por autopista

Los 9 diputados de la Comisión Legislativa de Asuntos Ambientales votaron en contra la moción que, presentó el Frente Amplio para que la carretera a San Carlos se consignara bajo el término, autopista.

Previo a la votación, los legisladores de la comisión y diputados que llegaron a participar de la sesión sostuvieron una amplia discusión sobre el tema.

Aunque la moción la presentaron diputados del FA, su representante en la comisión, Ariel Robles la votó en contra tal y como lo anunció de previo.

«El Frente Amplio no pretende atrasar la discusión de este proyecto de ley, no lo ha hecho, no ha incidido de ninguna forma. Cuando el Frente Amplio quiere que una discusión se profundice, presenta mociones para eso. Esa moción se presentó por que en el orden del día del plenario había otros proyectos de interés nuestro», detalló.

De inmediato salieron las reacciones de otros legisladores que incluso acusaron a los frenteamplistas de atrasar el proceso legislativo hasta en 22 días.

«Esta moción atrasa, sí atrasa. Esto no es un tema por menor, San Carlos ha deseado esta carretera por muchos años, Costa Rica está necesitando esta carretera y este tipo de mociones es el claro reflejo de intenciones de querer obstaculizar», dijo el diputado Pablo Sibaja, de Nueva República.

Según los opositores a la moción, si no se hubiera presentado el proyecto de ley 22.839 y del plan para la “Autorización de Obras de Infraestructura Urgentes y de Conveniencia Nacional en el Humedal La Culebra y Establecimiento de Medidas de Compensación Equivalente”, estaría aprobado en primer debate.

«El 28 de noviembre en primer debate se hubiera aprobado o sea, llevamos 22 días de atraso y eso no se vale en un proyecto que todos dicen quieren apoyar. Esta no es una moción de mantequilla, el Frente Amplio nos quería meter un gol», añadió el diputado Diego Vargas del PLP.

Este proyecto de ley permitiría la intervención del humedal La Culebra en Buena Vista, como parte del trazado original de la ruta La Abundancia-Sifón. Para ello, la nueva ley involucra la compensación ambiental necesaria.