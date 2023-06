Diputado Rojas sobre carretera: “Necesitamos acciones concretas”

El diputado sancarleño Jorge Rojas López, fue uno de los que alzó la voz en defensa del proyecto que da vida a la nueva carretera a San Carlos.

Luego de que el viceministro de Obras Públicas, Efraím Zeledón, diera a conocer que la obra tendrá un atraso de dos años y que costará $40 millones más, el legislador apuntó hacia su gobierno para pedir más celeridad.

Y es que la gravedad del tema es que, los $200 millones que prestó el BID no alcanzarían ni para iniciar la obra. Mientras Zeledón fue enfático en que, este momento, no hay de donde tomar esos recursos.

“Necesitamos acciones concretas y así se lo haré saber al señor Presidente; de alguna forma debemos movernos para conseguir recursos; sabemos que el Gobierno está limitado en su presupuesto. Buscar dinero en el exterior es una opción. Cuenten con lo que se pueda hacer desde la Asamblea Legislativa, no más excusas; seamos parte de la solución”, dijo el diputado

Las malas noticias estuvieron acompañadas con que, la obra no estará lista en 2025 como lo anunció el presidente Rodrigo Chaves y su ministro del MOPT, Luis Amador.

Los estudios revelaron que la obra abriría, “algún tramo” en la primera mitad de 2027.

“De mi parte, he indicado que el proyecto camina más lento de lo que debiera y preocupa el tema del préstamo de los $200 millones, que no alcanzaría. Requerimos saber para cuándo se terminará la carretera y me preocupa aún el faltante de presupuesto. Aún cuando hay disposición para negociar un peaje”, añadió el legislador.

Otro de los grandes temas pendientes es el de expropiaciones. Según la presentación del viceministro, hay al menos 100 expedientes pendientes tanto en el Tramo Central como en la Punta Sur.