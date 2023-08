Día Mundial del Gato: 5 comportamientos habituales de ellos

Es un hecho que, por mucho que queramos a nuestros gatos, a menudo nos cuesta entender ciertos comportamientos.

¿Por qué esta afición por las cajas de cartón? ¿Por qué a veces nos traen presas muertas o tiran las cosas de la mesa?

En el Día Internacional de Gato, que se celebra este 8 de agosto, he aquí la explicación a cinco comportamientos habituales de los gatos que a muchos les cuesta entender.

Su amor por las cajas de cartón: Los gatos son depredadores de pequeño tamaño, por lo que su instinto les mantiene en alerta ante posibles amenazas. Las cajas no solo son un lugar donde ocultarse, sino que al estar abiertas por un solo lado, cualquier posible amenaza tiene que entrar en su campo de visión y, por lo tanto, no les puede sorprender. Además, también son un buen lugar desde donde controlar su territorio sin ser vistos, acechar a posibles presas o vigilar a los intrusos.

La especial devoción por las cajas de cartón se debe a las propiedades de este material: tiene una textura agradable para acostarse en él, es un buen aislante térmico y pueden usarlo como rascador.

¿Los gatos nos ignoran?: os gatos no responden a un llamado cuyo resultado no puedan identificar claramente o del que no puedan prever un beneficio evidente. Así como es probable que respondan a estímulos que asocien con un resultado concreto – por ejemplo, el sonido de la comida – su nombre no está asociado a un solo resultado.

Hablarle como si fuera un bebé: Los gatos no responden a un llamado cuyo resultado no puedan identificar claramente o del que no puedan prever un beneficio evidente. Así como es probable que respondan a estímulos que asocien con un resultado concreto – por ejemplo, el sonido de la comida – su nombre no está asociado a un solo resultado.

¿Y es cierto que el “lenguaje de bebé” funciona con los gatos? Sí, lo hace, por el mismo motivo: hablarle a un gato con un tono agudo le hace entender que nos dirigimos a él.

¿Por qué razones traen presas muertas? La primera es porque confían en ti. Los gatos son animales solitarios y su instinto les impulsa a esconder su comida de posibles competidores y llevarla a un lugar que consideren seguro: el hecho de que no lo esconda de ti significa que está seguro de que no vas a robárselo, lo cual debe tomarse como una gran señal de confianza. La segunda razón es que, también por instinto, comparten sus presas con su reducido grupo social para estrechar sus lazos.

¿Por qué tiran las cosas al suelo? Hay que decir que, a priori, los gatos no tienen una preferencia especial por tirar objetos de las mesas o estanterías. En un primer momento, pueden jugar con ellos como lo harían con cualquier otro objeto o juguete, especialmente si se trata de objetos pequeños y ligeros como lápices o bolígrafos. Esto es especialmente habitual en gatos que se aburren porque no tienen suficientes estímulos, especialmente si no tienen compañeros de juego.

Información tomada de: National Geographic.