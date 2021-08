Día de las Madres deja sinsabor a comerciantes sancarleños

Por segundo año consecutivo, los comerciantes sancarleños quedan con pesar tras uno de los días de más movimiento comercial: el Día de Las Madres.

Aunque, el reporte de la Cámara de Comercio del cantón habla de un movimiento moderado en los establecimientos, esto no se tradujo en un repunte de ventas.

La mañana del sábado, fue el día de mayor movimiento pero, esto cambió durante la tarde e incluso el domingo, cuando las personas acuden por sus regalos de última hora,

«En otros tiempos, desde el viernes el comercio estaba calientísimo y el sábado, todavía más, aquél movimiento como si fuera Navidad. Siguen causando un efecto muy negativo las restricciones, principalmente la restricción vehicular», comentó Marco Solía, presidente de la Cámara.

En cuanto a restaurantes y bares, según la organización, concentraron la actividad en cenas durante la noche del sábado y almuerzos el domingo. Ya para la noche del propio día de celebración, el movimiento era muy poco.

«Teníamos esperanza de un repunte, no solo en comercio, en la venta de artículos si no también en la parte de servicios, alimentos y bebidas, no obstante las restricciones vehiculares y de horario, siguen siendo una limitante muy fuerte y que no permiten si quiera la creación de nuevos puestos de empleo», añadió Solís.

Aún con ventas moderadas, el comercio local reportó un respiro para poder hacer frente a las cargas tributarias, seguro social y demás responsabilidades. El Día de la Madre es una de las fechas que más esperan para mejorar sus ingresos. Ahora, centran sus esperanzas en La Navidad.