Detenido sujeto que ofrecía trabajo a mujeres para vender frutas y luego las acosaba

Este lunes, agentes de la Sección Especializada Contra la Violencia de Género Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del OIJ, detuvieron a un hombre de 38 años, quien figura como sospechosos del delito de Trata de Personas con fines de explotación laboral y sexual.

La investigación inició en marzo anterior, a raíz de una publicación en redes sociales y también denuncias en medios de comunicación.

El caso, tiene que ver con la denuncia de un grupo de al menos 20 mujeres, la mayoría jóvenes, de un sujeto que les ofrecía trabajo en la venta de frutas y caldosas.

Sin embargo, ponía como condición que si una de ellas no tenía el carné de manipulación de alimento, él debía hacer una «revisión de pies a cabeza, dos veces a la semana y comprobar que estuvieran depiladas».

A SCD denunció este hecho en marzo anterior, una joven de solo 19 años, Karla Cruz, quien contó parte de lo que vivió luego de que el sujeto la contratara.

«En mi caso, él me habló de que me iba a dejar y a recoger en mi casa. Yo fui el primer día a trabajar y vi cosas como que él empieza a tocarle uno el pelo y así. Luego me dijo al otro día que si podía ir pero que, tenía que ir en short y que recordara que tenía que hacerme una revisión de pies a cabeza. A mi no me pareció ir en short entonces me dijo que fuera en pantalón a la casa de él, que ahí me quitara el pantalón para que él me revisara», contó Karla en aquél momento.

Luego de que Karla publicara en Facebook su caso, más víctimas aparecieron y así fue como se unieron para interponer una denuncia grupal.

El sujeto operaba con mujeres de Aguas Zarcas y Venecia en su mayoría y quedó detenido en Ciudad Quesada. Ahora, está a la espera de la audiencia con el Ministerio Público.

El OIJ sospecha que, aún hay mujeres víctimas que no denuncian por lo que hacen un llamado a todas las afectadas.