¡Desesperante espera! Gabriel sin poder caminar tras accidente y le dieron cita en hospital San Carlos hasta 2030

Gabriel Barrantes se llevó un trago amargo este miércoles 22 de mayo de 2024 al llegar al hospital San Carlos a retirar una cita médica y enterarse de que lo atenderán hasta el 2030.

En enero anterior, este vecino de La Tigra sufrió un accidente en su motocicleta cuando regresaba a su casa en la noche y un perro se le atravesó en el camino.

Afortunadamente y gracias a las manos que lo auxiliaron en el momento, la tragedia no pasó a más sin embargo, sufrió una fractura de tibia y peroné en grado dos que le cambió parte de su día a día.

“Dado lo complicado de la fractura me vio el INS en el Hospital del Trauma, me operaron el 16 de enero pero la póliza alcanzó cobertura hasta abril”, contó a este medio.

Tras la situación, lo refirieron al hospital San Carlos para que un especialista lo siguiera atendiendo con citas de control y también realizar otros exámenes como un TAC ya que, según le explicaron “la consolidación ósea está algo retrasada”.

La referencia médica fue emitida con carácter de urgencia, sin embargo, tuvo que esperar UN MES para recibir respuesta del centro médico sancarleño.

“Ahora recibo la muy desagradable noticia de que me ven hasta el 2030, para mi es una burla, todo este tiempo he tenido que pagar de mi bolsa exámenes como placas, pagar terapia, traslados. Mi trabajo se ve afectado y cada vez es más difícil poder seguir adelante, no he logrado trabajar desde enero”, dijo.

Gabriel se dedica a la fotografía y el no poder mantenerse en pie le imposibilita realizar su trabajo como lo amerita, esto porque por ejemplo, en una sesión fotográfica de bodas o quince años requiere estar la mayoría del tiempo de pie y movilizándose.

A la fecha logra levantarse apoyado por una muleta pero, no es capaz de mantener equilibrio solo, mucho menos poder dar un paso.

“Tengo mucha incertidumbre porque no sé como está el avance de la recuperación, no sé como va pegando mi hueso y tampoco cuando volveré a caminar con normalidad”, indicó.

Pese a la situación que atraviesa, el apoyo de su esposa y familia lo mantienen con la actitud y esperanza de pronto poder volver a caminar al menos con algo de normalidad y sin tener que apoyarse en algo.

¿Qué dice la dirección del hospital San Carlos?

En otros casos, Édgar Carrillo, director del centro médico, explicó que hay ocasiones en las que el sistema aplica una fecha que no coincide con la lista de espera real.

Muchos de los pacientes con estas citas a largo plazo, son llamados antes del tiempo asignado para su atención, reiteró.

Sobre el caso específico de Gabriel, indicó que revisará en detalle las circunstancias para determinar si fue uno de esos fallos del sistema.