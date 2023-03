Denuncia advierte que niveladora municipal habría estado un día entero sin operar en Pocosol

“Hoy (lunes) llegó una niveladora a las 8 de la mañana, le preguntamos al chofer y nos dice que está esperando órdenes a ver cuál camino va a trabajar, a las 10 de la mañana le volvemos a preguntar y nos dice que no ha recibido órdenes, le hacemos la solicitud a doña Anabelle que si puede entrar la niveladora al camino 026 y nos dice que hay una programación que respetar y estamos de acuerdo con eso, pero resulta que a las 3 de la tarde volvemos a preguntarle al chofer por qué no se mueve de ahí y nos dice que no ha recibido órdenes”.

Esto, es parte de la denuncia que el regidor Álvaro Esquivel hizo la noche de este lunes durante la sesión del Concejo Municipal y en la que señaló que maquinaria y chofer municipal habrían estado un día entero sin realizar trabajos por, en apariencia, no haber recibido órdenes de sus superiores.

Esquivel mencionó “que el funcionario pasó todo el día cuidando la niveladora y señaló una falta de coordinación por parte de la administración del ayuntamiento”.

También, cuestionó la programación que realiza la administración para la atención de caminos semana a semana.

“No podemos decir que es porque los regidores le quitaron 400 millones, es algo muy lamentable, no hay coordinación y le pregunto al señor síndico si él sabe algo de la programación y me dice que no, entonces me preocupa más porque yo digo ¿quién hace esa programación?, ¿con quién programan la maquinaria en los distritos? no sabemos para que rumbo vamos”, agregó Esquivel.

Ante esta denuncia, la alcaldesa Karol Salas, mencionó que desconoce de la situación e indicó que es Unidad Técnica quien toma las decisiones de cuales caminos intervenir cada semana.

“La programación de la maquinaria la realiza Unidad Técnica, se reciben tanto en Unidad Técnica como en la alcaldía las solicitudes de las comunidades, de los concejos de distrito e igualmente los síndicos”, dijo.

Salas añadió que hay una funcionaria a cargo de tomar las solicitudes que llegan a la alcaldía para trasladarlas a la Unidad Técnica.

La alcaldesa concluyó en que hará las consultas para conocer, entender y tomar las medidas necesarias con respecto a la denuncia.