Delta, flujo migratorio, renuencia y omisión de protocolos disparan el covid en San Carlos

En las últimas 48 horas San Carlos registró 360 casos nuevos de covid-19, por segundo día fue el cantón con mayor cantidad de casos, hay colapso hospitalario, los pacientes llegan en estado más delicado y los fallecimientos pasaron de 186 a 194 en los últimos 5 días.

¿Qué está pasando en el cantón?

Las autoridades locales de salud, identificaron algunas causas para el aumento abismal de casos en las últimas semanas. El 12 de julio San Carlos tenía un acumulado de 13.602 casos y al 11 de agosto, un mes después, esa misma cifra es de 16.127, es decir 2.525 casos más en 4 semanas.

Dentro de las causas para el disparo de casos en el cantón, está la circulación de las variantes Delta y Alfa en la región, ya confirmadas por INCIENSA. Esto, aumentó la transmisión comunitaria.

Hasta el momento, lo que detectaron es la circulación de Delta en San Carlos y Guatuso y Gamma en Los Chiles. Esto, sugiere el aumento de casos localizados por contactos directos y la alta transmisibilidad.

«No podemos hablar todavía de variable dominante porque tenemos aún unas muestras que ya se enviaron y están pendientes de secuenciar porque es un proceso de hasta 15 días para poder procesarlas pero lo que si sabemos es que se han detectado», explicó Melvin Anchía, epidemiólogo regional de la CCSS.

Además de esto, identifican como causa en el aumento de contagios es la población susceptible al contagio, es decir población de riesgo que no está inmunizada con la vacuna contra el covid-19.

Datos de la dirección regional de la CCSS demuestran que 61 de cada 100 personas en toda la región norte ya tienen alguna de las dosis pero, las zonas fronterizas en San Carlos como Pocosol, Cutris y Pital registran la menor cobertura.

«Hemos hecho esfuerzos enormes en estas dos semanas para llegar a esta población cuya condición socioeconómica no les permite salir a vacunarse por no tener dinero o bien por el mal estado de los caminos, además de que hacemos un trabajo de convencimiento entre la población renuente que, empieza a dar buenos resultados», dijo Randall Chavarría, director regional de la CCSS.

La tercera causa que podría ser factor, tiene que ver con el tránsito migratorio no solo en San Carlos si no también en toda la región, de forma principal al norte-norte. Para las autoridades es claro que, la movilización de migrantes promueve la transmisión.

Como última causa está la omisión a los protocolos sanitarios. Algunas personas dejan de lado las medidas preventivas y ante la circulación de variantes más agresivas como la Delta que tiene un 40% más de probabilidades de contagio, son blanco perfecto para enfermar.

"Trabajar con la actitud de la gente es bastante complicado, todavía vemos muchísima gente renuente a cumplir las medidas sanitarias. Muchos escenarios labores, usan el mismo comedor a la misma hora, no usan bien las mascarillas y el lavado de manos solo a veces", añadió Anchía.

La agresividad de la variante Delta tiene en la mira a las personas que se resisten a la vacuna. Estas, son las que colapsan el hospital San Carlos desde hace 3 semanas. Un estudio interno del centro médico revela que 8 de cada 10 pacientes internados no están inmunizados y solo 3 de cada 10 tienen su esquema completo de vacunación. De forma casual, este 3% es el que no necesita asistencia respiratoria y está internada por complicaciones con sus factores de riesgo como hipertensión, diabetes y obesidad. Es decir, no están hospitalizados por el virus.

"Lo que vemos es que ya estando en el hospital, la condición de moderado a severo o crítico, puede que cambie en minutos y esto es una característica propia del virus y lo lo que está pasando es que la gente está llegando muy tarde a consultar", contó Édgar Carrillo, director del hospital San Carlos.

Además, las autoridades del centro empezaron a detectar que, a causa del colapso, hay pacientes que llegan a emergencias a consultar pero la espera se hace muy larga y deciden irse antes de que un médico los valore.

"Aquí, es cuando hacemos un llamado a la gente que hay que tener paciencia, estamos colapsados", acotó Carrillo.

Durante las últimas semanas, las estrategias de vacunación tienen como centro las comunidades con mayor renuencia, es decir las fronterizas. En motos, cuadras, caballos y hasta a pie, los ATAPS llegan a los puntos más lejanos y rurales del cantón. Hay alianzas con comercios en zonas urbanas para hacer barridos y encontrar, donde sea, personas que aún no tienen su vacuna.

Casos y casos

En los últimos dos días, San Carlos es el cantón que registra mayor cantidad de casos. El 10 de agosto sumó 171 nuevos contagios y este 11 de agosto fueron 189.

A este momento, es el quinto cantón del país con más casos activos con 2.935.Según el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, Ciudad Quesada y La Fortuna concentran la mayor cantidad de casos activos.

Fue justo en La Fortuna donde, hace 3 semanas las autoridades detectaron los dos primeros casos de la variante Delta en este cantón, casos asociados al flujo migratorio y no al turismo que visita la zona, según el análisis epidemiológico hecho.

"Si quiere una razón de por qué están aumentando los casos en La Fortuna, le comento que la variante Delta que detectamos, el reporte que nos hicieron llevó bastante tiempo y sabíamos de antemano que eso nos iba a generar un aumento como el de ahora. Lo que estamos experimentando es eso sumado a que hay un porcentaje de personas que no han accedido a la vacuna", dijo Henry Esquivel, director del Área de Salud de La Fortuna.

Ciudad Quesada, por otra parte, es la que tiene mejor tasa de cobertura con la vacuna. 90 de cada 100 vecinos de este distrito y otros como La Palmera y Buena Vista que atiende la misma área de salud, ya tienen alguna de la dosis.

A este 12 de agosto, San Carlos registra 12.998 pacientes recuperados, 194 personas fallecidas y casi 3 mil casos activos.

Las autoridades locales no descartan una posibilidad, mínima pero posibilidad al fin, de que si no logran sostener este aumento desmedido el cantón podría elevar su estatus a alerta roja.