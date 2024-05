De un corazón roto nació la primera canción original de una sancarleña que brilla en la música

Circulo Vicioso es el nombre de la primera canción original de Evangelina Valverde Bermúdez, una sancarleña quien apenas tiene 19 años pero desde ya, suma un brillo que la llevará muy lejos.

Amante de la música desde pequeña. Era un niña soñadora que la impulsaba alcanzar metas que creía imposibles.

Su proyecto es de cinco canciones se llama Luna sin Miel y nació en 2022. Circulo Vicioso en su primer extracto, historia de un amor no correspondido.

“Todo empezó por que una noche yo estaba con una amiga, Michelle Ibarra y me sentía muy mal, dolida y la música para mi, siempre he querido que sea una mensajera. Yo siempre he tenido problemas para expresar mis emociones y cuando alguien me pregunta, cómo me siento, le pongo una canción. Esa noche, mi amiga me preguntó y yo le enseñé una canción y luego, escribimos Circulo Vicioso, las dos”, contó Evangelina.

De ahí nació la idea de escribir sobre esos sentimientos y a partir de vivencias propias, experiencias desde julio de 2022, nacieron 5 canciones más.

La próxima canción, también original, está por salir en un mes y promete sorpresas.

“Es un género muy diferente, nunca había escrito una canción de un género tan diferente pero sumamente ilusionada y emocionada de esperar el recibimiento que le puedan dar a la canción que es una vivencia, de una de mis mejores amigas”, relató.

Desde hace 14 años, Evangelina empezó a materializar su sueño de ser artista de la mano de la academia de la reconocida cantautora sancarleña, Andreina Arce y luego, con apoyo del tenor Ricardo Bernal.

En Agosto próximo, cumplirá un sueño más: estudiar música y canto en una universidad en Estados Unidos.

Escuche Circulo Vicioso: