¡De la luz a la oscuridad! Cuando se extraña ver el rostro de los que amamos

Su rostro es muy conocido en San Carlos pues su paso por distintos medios de comunicación locales aún está en la mente de muchos

Javier Mata es, hoy por hoy, un presentador de televisión y locutor de radio no vidente y su historia, conmueve hasta el alma.

¡De la luz a la oscuridad! Todo empezó con un diagnóstico, inesperado, de diabetes mientras era locutor en Radio Aeropuerto, ya extinta. Tras un mareo, cayó y al consultar solo recibió la noticia.

Ante el diagnóstico y todo lo que eso implicaba en cambios de su vida, don Javier hizo caso omiso y la factura le salió muy cara.

“La diabetes avanzó y avanzó y la vista se me fue disminuyendo poco a poco, al punto que yo le dije a mi esposa que ya veía muy poco”, contó.

Un despertar, como cualquiera, fue muy diferente para él pues de pronto, los colores a su alrededor ya eran solo negros.

“Se me fueron los silbines (se ríe), pasaron unos meses, me operaron y ya lograba ver algo y yo feliz pero, la felicidad me duró un año por que, otra vez se me fue la vista y hasta la fecha”, recordó.

Luego de 53 años de disfrutar uno de los sentidos más indispensables, don Javier recibió la noticia de una retinopatía diabética y desde hace 8 años, su visión se apagó.

Desde entonces, día a día, hay algo que extraña con fuerza. Lo único que, en este momento, desea.

“Qué no extraña uno, pero lo que más extraño es el rostro de mis seres queridos, de mi esposa, mis hijos, mis hijas; imagínese que tengo un nieto de 4 meses y es pegadísimo a mi, yo lo acaricio y deseo verlo. Hay 4 nietos más que yo no conocí y puña, no los conozco y eso es muy duro”,contó.

La fuerza para salir adelante

Don Javier tiene el programa Explosión Musical en Canal 14. Perdió la vista pero no su amor y pasión por la música.

Desde joven trabajó en emisoras locales y hasta fue DJ de una reconocida discoteca de época en Ciudad Quesada, la Máquina del Tiempo y al perder la visión, dudo de cómo iba a seguir haciendo lo que amaba y lo que le daba de comer a él y a su familia.

“Yo pensaba cómo iba a hacer con los programas y los estoy haciendo y mucha gente no cree que yo soy ciego, cree que uso anteojos por los programas y la música que pongo, creen que es parte del look mío, no creen que soy ciego por que digo la publicidad pero es por que me aprendo lo que tengo que decir”, relató.

En este proceso de poder seguir con su trabajo, sus ojos son su esposa Isabel y su hija Melina quienes le ayudan a editar y a atender los mensajes del teléfono.

Hoy por hoy, resiente que perder la vista le impidió conocer algunos de los artistas que protagonizan los videos que presenta, resiente que debe imaginar cómo son esos videos.

“Ya con 8 años yo no he aprendido a ser ciego, esa es la pura y santa verdad, yo no se desenvolverme solo y creo que es por que quedé ciego muy viejo”, concluyó.