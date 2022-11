«Cumpliré los mandatos de nuestra constitución»: Bolsonaro habla por primera vez tras derrota electoral

Dos días después de su derrota en las urnas en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro se dirigió por primera vez al país desde el Palacio Presidencial de Planalto en un corto mensaje en el que aseguró que continuará “cumpliendo todos los mandamientos” de la Constitución.

Bolsonaro, quien no hizo mención en su discurso al electo Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó agradeciendo a los 58 millones de brasileños que votaron por él en las elecciones del domingo.

El actual presidente también hizo referencia a las recientes manifestaciones conducidas por grupos que apoyan su mandato, asegurando que “son fruto de la indignación y sentimiento de injusticia por como ha ido el proceso electoral”.

“Las manifestaciones pacíficas serán siempre bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda que siempre han perjudicado a la población: la destrucción del patrimonio y limitación del derecho de transportación”, agregó Bolsonaro.

Lula da Silva se alzó con el 50,9% de los votos, sobre los 49,1% alcanzados por el actual presidente de derecha.



“Siempre he sido tildado de antidemocrático y al contrario de mis acusadores, siempre he actuado dentro de las cuatro lineas de la constitución. Nunca he censurado a los medios de comunicación o a las redes sociales como presidente de la República (…) es un honor ser el líder de millones de brasileños que como yo defienden la libertad económica, la libertad religiosa, la libertad de opinión, la honestidad y los colores verdes, azules y amarillos de nuestra bandera”, concluyó Bolsonaro, quien rápidamente se retiró del podio.

El ministro de la Casa Civil, Ciro Nogueriega, afirmó que Bolsonaro lo autorizó a informar que, “en base a la ley”, iniciarán una transición del poder con la dirección del Partido de los Trabajadores, en nombre del electo Lula da Silva.

Se anticipó que el jueves se formalizará la fórmula vicepresidencial de Lula da Silva, y será en ese momento que se formalice el comienzo de la transición, que culminará con la investidura su investidura el próximo 1 de enero, en Brasilia.

El domingo, en su discurso de victoria, el presidente electo invitó a la cooperación internacional para preservar la selva amazónica y dijo que buscará un comercio global justo, en lugar de acuerdos comerciales que «condenen a nuestro país a ser un eterno exportador de materias primas».

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, reiteró antes del discurso de Bolsonaro que «la autoridad electoral brasileña declaró oficialmente a Lula ganador en unas elecciones libres. Fue justo y transparente. Numerosas figuras políticas de todo el espectro político de Brasil, incluidos los jefes del Congreso brasileño, han reconocido la victoria del presidente electo Lula. Y es un sello distintivo de toda democracia que la voz del pueblo, expresada a través de sus elecciones, sea escuchada y respetada».