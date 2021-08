¡Cuidado! Estafadores ahora usan a Correos de Costa Rica

Tenga mucho cuidado y mucha precaución si recibe un correo electrónico, cuyo remitente dice ser Correos de Costa Rica.

La Fiscalía advierte que, usted podría estar al borde de una estafa.

De acuerdo con el reporte judicial, a algunas personas les llegó un correo que simula ser de dicha institución.

«Este indica que no se pudo realizar el envío de un paquete debido a que no se canceló el monto respectivo al trámite y se adjunta un enlace, el cual se recomienda no abrir,», advierte La Fiscalía en un comunicado.

Pese a que el nombre del remitente es de Correos de Costa Rica, la dirección electrónica no es auténtica.

De acuerdo con la Fiscalía, esa estrategia que utilizan los delincuentes tiene como fin inducir a error a las personas, quienes, usualmente, observan el nombre del remitente y logos incorporados, pero no se detienen a observar la dirección del correo.

«Ese despacho del Ministerio Público recuerda a toda la población la importancia de no ​abrir enlaces de esta naturaleza, esté o no en espera de algún paquete de esa institución; además, reitera la necesidad de estar alerta para no brindar a terceras personas las claves de tarjetas, número de cuentas bancarias o información sensible que le pueda convertir en una víctima de estafa», cita el comunicado.

​Según la Fiscalía, además de no abrir enlaces de dudosa procedencia​, se debe evitar descargar archivos de remitentes desconocidos.

Si​, lamentablemente, fue víctima de estafa, denuncie en la Fiscalía o delegación del OIJ más cercano.