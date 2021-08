¿Cuándo tengo que visitar un audiólogo?

Esta, es una pregunta muy común entre las personas y que saben cuándo es necesario consultarlo.

Es muy importante saber qué es lo que hace este especialista. Básicamente es la persona que atiende problemas de audición y la rehabilita por medio de las prótesis Auditivas.

El audiologo se encarga de realizar un examen llamado Audiometría Clínica, que mide la capacidad de la persona de escuchar y así determinar si el paciente padece de pérdida auditiva y muy importante el grado de pérdida que va desde normal hasta profundo.

De acuerdo al resultado de esta prueba, se le recomendará la rehabilitación adecuada y en caso de tener que usar prótesis Auditivas que hoy en día son sumamente estéticas y no se notan.

Entre más temprana sea la intervención, mejor resultado vamos a obtener pero muchos pacientes piensan que al tener pérdida auditiva no va afectar otras áreas de nuestro cuerpo y esto es incorrecto ya que la pérdida auditiva va muy asociado con el daño cognitivo en la persona y es aquí donde en lugar de sólo presentar este problema sumamos más a la lista.

Por eso, una intervención temprana puede atraer muy buenos resultados en el paciente y inclusive no solo en el, su familia o amigos, por que cuando nosotros tenemos este padecimiento no solo nos vemos afectados si no también los que nos rodean.

A los demás, les toca ver o presenciar ciertos signos de alerta en varias ocupaciones como por ejemplo al ver televisión, una persona con pérdida auditiva va a posiblemente escuchar este aparato a intensidades muy altas que quizás una persona con audición normal no sea muy cómodo y así van a ver muchos ejemplos.

Si usted necesita ser valorado por un especialista con gusto la Audióloga Deylin Mena Vega le ayuda, esta próxima semana vamos a tener Audiometria de rastreo Gratis para todos aquellos que quieran hacerse un chequeo. Puede contactarla al 7079 5036.