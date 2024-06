Cuando el mejor amigo se pierde: 20 días buscando a Euro

Un paseo como muchos se convirtió en angustia para Andrés Casasola y sus dos perritos salchichas: Dólar y Euro.

Desde hace 15 días no saben nada de Euro, un querido salchicha que desapareció en el barrio El Carmen en Ciudad Quesada.

Andrés siempre quiso un perro y hace dos años y medio pudo hacerse de Dólar y hace un año fue papá de Euro a quien concibieron como compañía para su padre.

“Desde que nació se convirtió en muy especial para todos, sentimentalmente muy importante en la casa, era un perrito súper alegre y que desde que llegó se dedicó a sacarnos sonrisas”, contó Andrés.

Dólar, Euro y Andrés eran inseparables, hacían muchas cosas juntos. Los mejores amigos que salían a pasear todos los días.

En uno de esos paseos diario a la cancha del barrio El Carmen, fue que Euro se perdió.

“En la mañana yo les abría el portón de mi casa, ellos salían a correr a la plaza y ellos esperaban que yo llegara, ese día yo les abrí, ellos salieron corriendo mientras yo cerraba el portón y caminaba a la plaza; pero cuando llego y solo veo a Dólar y no veo a Euro, lo empiezo a llamar por que siempre llegaba y ya cuando lo llamé 5 veces y él no atiende mi llamado, me empiezo a desesperar”, relató.

Desde ese día, el 18 de mayo, la angustia no deja en paz a Andrés. Él sospecha que en el trayecto a la plaza Euro se fue detrás de otro perro y se perdió.

La desesperación es mayor cada día. Una cámara lo captó hacia las cercanías del SILOR, costado norte de la plaza. Ahí, él concentró su búsqueda hasta 5 horas por día con apoyo de su familia e incluso, amistades pero, sin resultados.

Lo que mantiene la esperanza de encontrarlo es que no hay indicio de que haya fallecido en la montaña, cerca de la zona donde se perdió, y la familia que lo espera supone que alguien podría tenerlo.

“Yo siento que alguien lo tiene y en casa es un desespero increíble, emocionalmente es un reto, es un golpe muy fuerte ese sentimiento de saber si está bien o está mal”, dijo.

Y es que las mascotas pueden llegar a convertirse en un miembro más de una familia y extrañarlas en casos como estos, es muy común.

Euro tiene una particularidad, una mancha más oscura de su color habitual en el lomo al lado izquierdo. Eso lo hace reconocible al 100%.

Para recuperar a Euro, Andrés está dispuesto a dar recompensa o cualquier ayuda que la persona que lo pueda tener, necesite. Si sabe de él puede comunicarse al 8707 6991. No habrá preguntas.