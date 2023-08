Cristóbal Acuña: El tutor de matemáticas de generaciones sancarleñas

Esta historia tiene 1 protagonista y 3 personajes secundarios, pero elementales: el corredor de una casa que se convierte en aula, una pizarra de Playwood pegada a la pared y el inconfundible olor a marcador (pilot).

El protagonista, es don Cristóbal Acuña Mejías, profesor de matemáticas quien desde hace 33 años ayuda a que cientos de generaciones sancarleñas logren aprender y vencer una de las materias de educación más “temidas” en escuelas y colegios.

Muy atento y con una sonrisa de oreja a oreja, don Cristóbal nos recibió en su casa, en ese corredor que en sus paredes guarda cada momento en que un estudiante pasó de la frustración a la motivación tras entender aquella combinación de letras y números que atormentaba su camino educativo.

Nació en San Isidro de La Fortuna, tuvo una infancia en medio de potreros, montañas, agricultura y situación de pobreza, pero desde entonces ya tenía clara su meta: ¡Quería estudiar!

“Mi mamá me preguntó un día, ‘¿Cristóbal que quiere hacer, quiere estudiar?’ y yo le dije que sí. La pobreza que vivieron mis padres yo la vi y dije no, yo no quiero pasar por eso, yo voy a luchar”, cuenta mientras nos sentamos en 2 sillas que son las que utiliza para sus estudiantes.



Su entusiasmo hizo que su familia tomara la decisión de buscar mejores oportunidades en la ciudad, así que se trasladaron a Quesada, a San Roque. En la Escuela Juan Bautista Solís culminó la primaria y de inmediato empezó con sus estudios en el colegio.

“En ese tiempo la pobreza era dura, yo llevaba mis útiles en una bolsa de arroz, los demás los llevaban en bolsitos entonces se burlaban mucho, el ‘bullying’ ha existido siempre”, recuerda.

Ni las burlas, ni las limitaciones económicas lograron derrumbar el sueño de aquel joven Cristóbal. A ese momento dice que aún no sabía quera bueno para las matemáticas pese a que le iba bien en los exámenes, lo que si sabía es que era bueno para preguntar.

“Me decían ‘tonto’ por preguntar mucho en las clases, pero yo les decía que era mejor un tonto preguntando que un tonto callado”, relata con una sonrisa de satisfacción.

El bachillerato llegó y empezó a trabajar como funcionario de la Municipalidad, en el departamento de acueductos, pero un día llegó el llamado que tanto esperó: Había un puesto disponible para ser maestro en una escuela.

“Antes con el bachillerato ya uno podía ser maestro, entonces un día mientras estaba por la antigua pastelería Chaves haciendo un hueco, llegaron unas muchachas y me dijeron, tiene que salir hoy para la escuela de Pitalito, al fin me había llegado la oportunidad que tanto busqué”, describe en detalle mientras sus ojos se iluminan de orgullo.

Cristóbal no lo pensó dos veces, corrió a la zapatería, a donde el sastre y sacó fiado mientras llegaba su primer salario. Para la tarde de ese día ya estaba instalado en la comunidad, listo para iniciar por ese camino que había trazado desde niño.

Su caminó comenzó siendo maestro de Español, Ciencias, Matemáticas y Sociales, pero con el tiempo llegó el momento de especializarse en una sola materia, ahí fue donde él y las matemáticas unieron sus vidas.

“Fui a la UNA, ahí nos dijeron que debíamos decidir en que materia especializarnos, yo había decidido Ciencias, pero un profesor me dijo ‘usted tiene cara de profesor de matemáticas’ me pidió que me quedara con él un momento y en una pizarra me puso una prueba y entonces elegí las matemáticas”, dice.

Don Cristóbal tiene 33 años de dedicarse a las tutorías en matemática. Foto: SCD

Trabajó en distintas escuelas, fue director en centros educativos y llegó a ser asesor en la Dirección Regional del MEP. En 1990 se acogió a su pensión, pero su pasión por enseñar siguió intacta y empezó con las tutorías privadas.

A través de su pizarra, impartió conocimiento a miles de sancarleños que hoy son destacables profesionales, incluso, cuenta que estudiantes de otros puntos del país llegan a buscarle para aprender matemática.

“Son miles de personas que han venido acá, a veces en una sola clase me llegan 18 estudiantes, en promedio doy unas 6 clases diarias y en temporada de exámenes me llegan más estudiantes, ha llegado gente de otro lados como San José, Naranjo, Guatuso, San Ramón y más”, menciona.

Dice que su clases son distintas, porque antes de enseñar números, su interés es que cada estudiante que llega se la crea y forme una confianza en sí mismo. Eso, es clave para que luego la enseñanza fluya sin problemas.

A sus 79 años de edad, sigue enseñando con la misma pasión como aquella primera vez que pisó un aula con ropa y zapatos fiados, convencido de que debe aportar su granito de arena por cada meta lograda en su vida profesional.

Nos invita a pasar dentro de su casa, ahí tiene 2 estantes repletos de material para trabajar con los estudiantes, material que el mismo desarrolla y tiene acomodado en un estricto orden en una libreta.

El orden impera entre los materiales que él mismo prepara para sus estudiantes. Foto: SCD

“Yo le agradezco mucho a los estudiantes, el don que Dios me dio, intento transmitirlo a los demás y acá voy a seguir hasta el último día que Dios así lo quiera. Mi mayor satisfacción fue sembrar una semilla en personas que hoy son abogados, doctores, grandes profesionales, incluso a los hijos de esas personas que en su momento les enseñé”, dice.

Dice que es feliz cuando un estudiante le manda por WhatsApp un mensaje avisándole que pasó el examen o que ganó bachillerato, ahí, sabe que su trabajo fue exitoso y la misión fue cumplida.

Como es viernes y ya pasada las 3:30 de la tarde, la pizarra luce limpia, con algunos breves apuntes y las mesas guardadas, las clases del día finalizaron. Terminamos nuestra conversación y don Cristóbal se va a descansar y a terminar un escritorio que está construyendo en el patio trasero de su hogar.

Mañana, será otro día, un día más para poner en práctica el don que Dios le dio y ayudar a que las próximas generaciones puedan triunfar en sus estudios.