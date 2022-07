Córdoba sobre retiro de credencial: «Voy a valorar con los abogados qué sigue»

Alfredo Confirmó que recibió la notificación del retiro de su credencial como alcalde sancarleño y que, conoció este viernes el fallo de los magistrados.

Córdoba aseguró que desde este viernes ya no regresa al municipio sancarleño pero que, valora con sus abogados qué sigue en el proceso.

Esto por que, considera injusto que la pena de inhabilitación sea por 6 meses y el retiro de su credencial, de forma definitiva, es decir no puede regresar más a su puesto.

«Yo estoy consternado por que todos los abogados me dicen que no se pueda dar eso, todos. Lo que me extraña es que el retiro sea definitivo y esto es por que hay mucha presión política, presión de grupos de mucho poder», comentó Córdoba.

Dijo además que valoran presentar un documento al TSE que se suma al expediente pues aduce que la sentencia integral no tienen fechas dispuestas para el cumplimiento de la condena tal y como el juzgado penal se lo hizo notificar al Servicio Civil.

«Yo le quiero dejar claro a mi pueblo que a mi esto no me está pasando por actos de corrupción o por que me robé algo, esto pasa por un acto administrativo que tuvo apoyo del área legal de la muni y del propio Concejo y fue algo que pasó hace 20 años». añadió el ahora, exalcalde.

El juicio por el caso «Wilberth Rojas» concluyó en 2019 y tras una apelación de la sentencia por parte de la defensa de Córdoba, el Tribunal de Casación resolvió el febrero anterior mantener la sentencia en firme.

El caso, tiene que ver con el nombramiento de Wilberth Rojas como administrador de la Municipalidad de San Carlos pese, a no cumplir requisitos básicos como su incorporación al colegio profesional respectivo.