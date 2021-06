Constructora Herrera obtendría información de cartel que siquiera estaba abierto

Luego de un viaje a un hotel de playa en Jacó en agosto de 2020, la Constructora Herrera obtendría información adelantada de un cartel que si quiera, estaba abierto aún.

A ese viaje, al parecer fueron la gerente de proveeduría de CONAVI, Madrigal Rímola; y la gerente de finanzas Monge Hernández. Junto a ellas, iría el hoy detenido Herrera Chacón y uno de sus hermanos. Además de otros funcionarios.

Esto, se extrae de la orden de allanamiento para el caso «Cochinilla» que además, revela que las funcionarias públicas hasta cambiaron sus nombres en los registros de ingreso y hospedaje en el hotel.

Luego de ese viaje, una llamada telefónica transcrita en el expediente evidencia que, Madrigal Rímola envió a Herrera un cartel antes de que saliera.

Además de la elocuencia de esa llamada, las autoridades judiciales detallaron que: «Luego del viaje al hotel, siendo que la gerente de proveeduría facilitó EL CARTEL COMPLETAMENTE NUEVO Y SIN PUBLICAR DE UNA LICITACIÓN, esto con la finalidad de que el empresario tenga ventaja de poder poseer todo listo antes de tiempo y antes de que los demás oferentes, inclusive Madrigal fue enfática en decirle que «está apenas en el horno, que ni siquiera se han realizado las invitaciones concursales», detallándose inclusive que también le envía los recursos de objeción al cartel por parte de la Contraloría. Esta acción, es evidente, clara y manifiesta respecto al acto que realizó Madrigal, totalmente contrario a sus deberes como funcionaria pública en el CONAVI al dar ventaja a la Constructora Herrera» (SIC).

Ese viaje a la playa, según el expediente, lo pagó el empresario Herrera con su tarjeta por un monto de poco más de 269 mil colones por una noche.

Las dádivas serían comunes entre el empresario y la funcionaria Madrigal, según se refleja en las conversaciones que interceptaron las autoridades.

Incluso, en contubernio ambos pensaron hasta en involucrar a funcionarios de la Asamblea Legislativa, entre ellos el diputado Luis Ramón Carranza como miembro de la Comisión de Ingreso y Gasto Público.

De esta forma, presionarían por el pago de facturas que tenían que ver con la obra tramo central, Sifón – San Ramón y la posible inyección de fondos para el desarrollo de obra vial en San Carlos.

«En las llamadas que se documentan de la Asamblea Legislativa (se menciona al señor Ramón Carranza) para que converse con el Ministro del MOPT, a fin de solucionar los problemas que están teniendo para recibir los pagos correspondientes». SIC.

«Lo grave no es que te mencionen, lo grave es que estés involucrado y mi trabajo ha sido notorio en el desarrollo de infraestructura vial en la región Huetar Norte. Mi nombre es super conocido no solo por empresarios si no por dirigente comunales y pues, mencionaron mi nombre; soy un diputado de la República», declaró Carranza a este medio tras nuestra consulta.

Actualización del caso

Este miércoles y luego de 7 días desde los allanamiento, concluyó la audiencia para solicitar medidas cautelares. Sin embargo, el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, notificará a los 28 involucrados sobre esas medidas, hasta el próximo sábado a la 1:30 p.m.

El Ministerio Público, solicitó un año de prisión preventiva para 16 de los detenidos. Además, pidió la inhabilitación de 11 de los funcionarios públicos que no están en la lista de solicitud de preventiva.

Este miércoles, también se conoció que la Fiscalía investiga por este mismo caso al ministro Rodolfo Méndez Mata por presunto incumplimiento de deberes.