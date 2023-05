Confesión fue suficiente para que padres de bebé fallecido vayan a preventiva

“Le pegué varias veces, con mis manos, mis puños”. Esta es parte de confesión, a una trabajadora social del Hospital Nacional de Niños, que hizo un joven de apellido Lúquez, de 27 años y padre del bebé de dos meses que falleció el miércoles anterior.

Esto, fue suficiente como prueba para que el Juzgado Penal de San Carlos dictara 6 meses de prisión preventiva contra él a quien acusan de autor del delito de homicidio calificado luego de un extensa audiencia este viernes y que concluyó pasadas las 7 de la noche.

La mamá del bebé, una joven de apellido Cordero de 28 años también deberá ir 6 meses a prisión preventiva, en este caso como coautora pues, según ella misma declaró, sabía de las agresiones contra el bebé.

“Yo me enojé con él y le pregunté si le estaba pegando al bebé, él me decía que no, cuando le decía que fuéramos a emergencias me decía que eran piquetes de zancudo y al otro día los moretes ya no estaban por eso no consulté… Si sé que fallé, Yo sospechaba que él le estaba haciendo algo, pero no consulté ni le conté a nadie”, manifestó la madre.

Ambos fueron trasladados a centros penales la misma noche de este viernes.

El caso

El bebé de dos meses falleció la noche del miércoles a causa de serias lesiones en su cuerpo tras agresiones propias del Síndrome del Niño Agredido confirmaron especialistas del Hospital de Niños.

Falleció en este centro médico luego de ingresar al hospital San Carlos con problemas para respirar. Ahí lo estabilizaron pero lo trasladaron para mejorar su atención.

Autoridades médicas sancarleñas alertaron a las autoridades sobre el posible caso de agresión y, el miércoles ambos padres fueron detenidos en el hospital de Niños como sospechoso de las agresiones y horas después, el bebé falleció.

Durante el jueves, el OIJ realizó un allanamiento en la casa de los sospechosos en Dulce Nombre de Ciudad Quesada en busca de evidencias, como prendas del bebé, para avanzar con la investigación.