Concejo Municipal y alcaldía reprochan posición antivacunas de vicealcaldesa sancarleña

La posición antivacunas de la vicealcaldesa sancarleña Karol Salas, generó reacciones en el Concejo Municipal de este lunes.

En los últimos días, Salas comparte opiniones personales en sus redes sociales en contra de la obligatoriedad de las vacunas contra el covid-19 y además, en contra de la aplicación del código QR en los comercios.

Sin embargo, la semana anterior participó de un espacio en redes sociales con un grupo antivacunas a nivel nacional y su participación, según dijo en el mismo espacio, era en su condición de vicealcaldesa.

Esto, detonó reproches por parte de los regidores y la misma administración municipal quienes aseguran trabajan fuerte junto a autoridades de salud para avanzar con el proceso de inmunización a nivel cantonal.

«Ella habla en título de vicealcaldesa y ahí es donde hay que tener cuidado por que está hablando a nombre de toda la Municipalidad de San Carlos y no son cosas a las que hemos llegado a consenso en el gobierno municipal. Si vamos a tener una posición en contra de la vacunación, lo mínimo que esperaría es que aquí venga una discusión con los expertos», puntualizó la regidora Diana Corrales.

Lo que sí dejaron claro tanto los regidores como el alcalde de San Carlos es que, de forma personal, la vicealcaldesa Salas puede tener sus opiniones, criterios y hasta sus actividades en contra de lo que no crea, pero lo que reprochan es el uso de su título como representante del pueblo sancarleño.

«Yo lamento muchísimo las declaraciones y los post antivacunas que ha hecho doña Karol y yo lo había hecho ya, saber al alcalde desde la primera vez que sucedió pero ha venido sucediendo de manera reiterada y aprovecho para hacer la consulta al alcalde de si, como parte de las funciones de ella está el representar a la municipalidad en espacios de este tipo por que en estos espacios ha hablado como vicealcaldesa y no como ciudadana», manifestó el presidente municipal, Juan Diego González.

Reacciones

Tras los reproches durante la sesión municipal de este lunes, el alcalde sancarleño Alfredo Córdoba manifestó que, lo hecho por la vicealcaldesa Salas es una irresponsabilidad.

Aclaró que el ayuntamiento mantiene su trabajo a favor de las vacunas y en trabajo conjunto con autoridades locales de salud.

«Uno no puede usar la institucionalidad para desvirtuar las posiciones de una municipalidad seria y responsable. Las funciones de la vicealcaldesa no son esas, no tiene por que salir diciendo esas cosas a nombre de la municipalidad. Lo que ella está haciendo es un asunto personal y debería aclarar que es personal por que ella no representa las políticas de la institución y decir barbaridades es un acto de irresponsabilidad», detalló Córdoba.

La vicealcaldesa utiliza palabras como dosis experimentales, dictadura sanitaria, y tiranía de izquierda para referirse al proceso de vacunación que lidera el gobierno actual. Aunque son sus posiciones personales, firma su posteos en redes sociales y además se presenta en espacios de opinión como la vicealcaldesa.

San Carlos Digital pidió reacción a Salas tras su participación en el espacio en redes sociales junto a líderes antivacunas del país y confirmó su posición como vicealcaldesa sancarleña.

«Como Vicealcaldesa de San Carlos en mi participación en el programa así como en mis publicaciones en mi página de Facebook Karol Salas y en mi sitio web karolsalas.com , siempre me he manifestado a favor del respeto de los derechos tanto para quien se quiera vacunar como para quien por diversas razones decida no hacerlo. Creo firmemente en los derechos y libertades Constitucionales y en la democracia costarricense, por lo tanto me opongo a la vacunación obligatoria por Covid19 y a los despidos de los trabajadores por dicha causa, lo cual provoca desempleo y mayor pobreza.

Igualmente me opongo a la imposición del código QR que afecta al comercio y por ende a la economía ya que divide a la población en categorías, y defiendo a los niños, jóvenes y adultos que ven condicionada su matrícula de estudios o ingreso a servicios médicos por no estar vacunados.

Promuevo el respeto para todos y creo que la unión de los ciudadanos fortalece en primer instancia al cantón y consecuentemente al país», contestó a SCD.

Las autoridades de salud, también lamentaron la posición de Salas incluso luego de, por la incapacidad médica del alcalde, tuvo que liderar desde la municipalidad las gestiones cantonales para atender la pandemia.