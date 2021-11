Concejo Municipal valorará con asesoría legal el procedimiento tras renuncia salarial de Córdoba

De momento, el Concejo Municipal valora buscar asesoría legal para dar trámite a la renuncia salarial del alcalde Alfredo Córdoba tras su suspensión del cargo por 6 meses.

Córdoba envió un documento con su renuncia formal a los 3.8 millones de colones que recibe de salario bruto, la noche de este lunes tras finalizar la sesión ordinaria del Concejo.

En la misiva, detalla: «Conocedor de que el pueblo de San Carlos merece total transparencia en este proceso que estoy enfrentando, renuncio de forma formal al salario durante el período en el que las medidas cautelares emitidas por el juez me impidan ejercer mi función».

Los regidores ahora, deben dar trámite a esta solicitud junto con la administración municipal que, también recibió copia del documento.

«Lo más prudente es consultar con las abogadas, no quisiera adelantar algún criterio o dar una posición oficial hasta que no me asesore con las abogadas de la municipalidad», detalló Juan Diego González, presidente municipal.

San Carlos Digital consultó a regidores de oposición sobre su posición tras conocerse las intenciones del alcalde Córdoba pero, al cierre de esta nota solo respondió Luis Fernando Solís.

De antemano, manifestaron que el Concejo Municipal debían suspender el pago salarial al alcalde tras la suspensión que emitió el Tribuna Penal de Hacienda.

«Yo no conozco la carta con la renuncia pero aquí debemos atender el acuerdo tomado en la sesión, donde se indicó claramente que, como ya tenemos la notificación de las medidas cautelares ya podemos proceder oficialmente a tomar una decisión tal y como corresponde al debido proceso», manifestó Solís.

Las medidas cautelares contra Córdoba por los presuntos delitos de cohecho propio, cohecho impropio, tráfico de influencias y peculado, están en proceso de apelación y podrían tardar hasta 4 semanas para quedar en firme o, para desestimarlas.