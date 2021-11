Concejo Municipal debe esperar que suspensión de Córdoba quede en firme para decidir sobre su salario

Para poder decidir si el alcalde sancarleño Alfredo Córdoba recibe salario o no, durante un eventual período de suspensión, los regidores deberán esperar que las medidas cautelares queden en firme.

El viernes anterior, el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José resolvió, entre otras medidas, la suspensión de su cargo por 6 meses al alcalde sancarleño.

Según el Tribunal Supremo de Elecciones, el Concejo Municipal es el órgano de decidir si durante esos meses de suspensión Córdoba recibe su salario o no.

Sin embargo, la defensa del alcalde presentó un recurso de apelación a la medida que resolvió el tribunal por lo que, esa suspensión aún no está en firme. Es decir, a este momento aún Córdoba funge como alcalde sancarleño.

Hasta que el tribunal a cargo de ver esa apelación no resuelva si la medida queda en firme o no, el Concejo Municipal podrá decidir sobre el tema salarial. Este lunes, hay sesión ordinaria del órgano pero, no podrán tomar decisiones sobre este punto en específico.

«El juez no ha notificado aún al concejo sobre las medidas cautelares, lo que nos hemos enterado ha sido por medio de la prensa, y esas medidas cautelares nos hemos enterado han sido apeladas siendo así, que hasta que las medidas estén en firme el Concejo Municipal podría tomar una decisión», puntualizó el presidente municipal, Juan Diego González.

Para la decisión, el órgano echará mano de las recomendaciones legales tanto de la abogada del mismo concejo, como de la directora legal de la Municipalidad de San Carlos. Eso sí, González destacó que una moción sería innecesaria en este tema.

«En lo personal lo considero innecesario porque el concejo va a tener que definirlo aunque nadie presente una moción. En el momento en el que el juez nos notifique sobre la firmeza de estas medidas cautelares, el concejo va a tener que tomar una decisión», detalló.

Durante el fin de semana, regidores de oposición manifestaron en sus redes sociales sobre su voto afirmativo a la suspensión salarial del alcalde.

«Por respeto a la dignidad del pueblo sancarleño, y para que el Gobierno Local genere la confianza necesaria en la actual crisis de representatividad que vive el país, la suspensión por 6 meses del Alcalde de San Carlos debe ser sin goce de salario», publicó José Pablo Rodríguez.

A él se suma su copartidaria Vanessa Ugalde y también la regidora Diana Corrales.

Este lunes, el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, pidió a los regidores de su partido y de las municipalidades que lideran liberacionistas que, aprueben la suspensión salarial de los alcaldes.

Además, ratificó que todos quedan fuera de su campaña política con miras a febrero de 2022.