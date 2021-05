Concejo Municipal de San Carlos declararía de «Alta Prioridad» situación por Covid-19

La situación actual que atraviesa el país y el incremento de casos por covid-19 en el cantón preocupa y ocupa a las autoridades municipales.

Este lunes, el regidor socialcristiano Luis Fernando Solís, presentó una moción para que el Concejo declare la situación actual del covid de «alta prioridad».

Con ello, la intención es que, de inmediato, la administración municipal asuma una campaña de educación y de crear conciencia para el cumplimiento de protocolos y recomendaciones del Ministerio de Salud y así reducir la tasa de contagios.

«Yo creo que la situación que está pasando es grave, la municipalidad tiene ya que tomar decisiones importantes, ha pasado mucho tiempo, estamos dejando pasar los días y seguimos como a nadadito de perro, agarrados en el tema de que la ley no nos deja… No podemos permitir quedarnos esperando a ver quien soluciona esto, a mi me preocupa ver esta cantidad de gente que se está muriendo, la tasa de contagio, se me paró el pelo, en todos los hospitales es terrible y creo no estamos haciendo el mayor esfuerzo, estamos haciendo cosas a cuentagotas», dijo Solís durante la sesión.

El regidor, también señaló en la moción que, «las acciones que emprenden las autoridades de salud y el gobierno central para contener la expansión de la enfermedad son infructuosas y ruinosas para los sectores productivos y comerciales, pese a que que la población se ha sometido a estas por ser consideradas necesarias».

Enfatizó en que, de no lograr resultados positivos en la atención a los protocolos establecidos, tampoco se podrá llegar a la ansiada reactivación económica.

A este momento, el cantón mantiene 1.284 contagios activos y la situación hospitalaria local está en su máxima ocupación.

Justo este lunes, el hospital San Carlos anunció la apertura de 20 nuevas camas para atender pacientes con Covid-19.

Según el último reporte epidemiológico 104 sancarleños perdieron la vida a causa del virus y la tasa de contagio es de 0.78, lo que significa que 100 personas positivas van a contagiar a otras 78 personas.

Pese a la urgencia por atender la situación, el tiempo no alcanzó para concluir con la discusión de la moción y será hasta la próxima semana que la misma se someta a votación.

Ver moción: https://sancarlos.digital/n93dq