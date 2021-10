Concejo Municipal aprueba patente para bar Chanis en San Luis de Florencia

Luego de un estira y escoge, el Concejo Municipal resolvió la aprobación de la patente para venta de licor al bar Chanis, en San Luis de Florencia.

Esto, luego de que hace dos semanas y por segunda ocasión llegara la solicitud al seno del Concejo y de nuevo, los regidores acordaran elevarlo a la Comisión Municipal de Jurídicos para resolver.

La Comisión recomendó la aprobación del permiso pues el propietario del bar cumple con todos los requisitos que establece la ley aún cuando, opera el establecimiento desde hace un año, sin la patente.

6 de los 9 regidores votaron a favor del permiso. 3 negaron la solicitud. El bar es blanco de cuestionamientos por parte de vecinos quienes denuncias irregularidades en el sitio.

«Ahí han ido fiscales, el Ministerio de Salud, la Municipalidad, jueces en varias ocasiones y no se ha podido encontrar una solución. Yo basé mi voto en lo que dicen los profesionales en el área y en este caso siendo un asunto de legalidad yo me apego a lo que dicen los abogados, no en lo que yo interpreto de la ley o lo que me dicen otras personas y lo cierto es que, lo que por escrito ha llegado de dos abogados es que cumple con los requisitos y no hay fundamento legal para que rechacemos», detalló Juan Diego González, presidente municipal.

Los regidores fundamentan su voto a favor en que, si el establecimiento incumple medidas de aforo y horas, con el permiso habrá posibilidad de que las autoridades intervengan pues pasa de ser un sitio «privado» a uno público con el permiso respectivo. Esto por que, cuando las distintas autoridades llegan a atender denuncias de vecinos, hay portones que les impiden ingreso.

Todas esas denuncias salen de los mismos vecinos de San Luis donde aseguran estar cansados de la situación, algo que sopesó para los regidores que votaron en contra.

«Cuando existe duda sopesa el bienestar público que es en lo que yo me baso y también, para mi pesó es el hecho de que no cuente ni con permisos de construcción. Yo soy pro empresas, pro comercio, pro emprendimientos pero hay situaciones que no caminan de la mano con lo que deberían, hay mucha prueba de que hay mucha actividad ilícitas desde hace mucho tiempo», manifestó la regidora Vanessa Ugalde.

Tras la aprobación del permiso, el alcalde Alfredo Córdoba insistió, de nuevo, en que la administración será muy vigilante del cumplimiento de la ley en este establecimiento.