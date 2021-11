Con paciencia, farmacéuticos de Cutris y Pocosol explican uso correcto de medicamentos a sus pacientes

A sus 96 años, doña Leovigilda Rojas lidia con la hipertensión y problemas de colesterol y triglicéridos altos. Como parte de su control médico, esta longeva vecina de El Concho de Pocosol, recibe también ayuda para conocer la forma correcta de consumir sus medicamentos para que, el tratamiento médico sea más efectivo.

Como ella, los pacientes del Área de Salud Santa Rosa que, reciben medicamentos también reciben una dosis de ayuda de extra que no solo les ayuda a entender más su enfermedad si no que también, le ayuda a maximizar los efectos de las medicinas.

En lo 9 Ebáis de la unidad y en la Clínica hay espacio para aclarar todas las dudas que los pacientes tengan sobre el uso y consumo correcto de los medicamentos. Esta labor, está a cargo de los regentes farmacéuticos quienes se ponen el traje de servicio y con paciencia, atienden a sus pacientes.

Esto, lo logran gracias a un reacomodo en el tiempo de trabajo de los farmacéuticos. Por ejemplo, dedican menos tiempo a la entrega de medicamentos para atender, como prioridad, las consultas de estas personas.

«Al igual que un médico atiende a 4 pacientes por hora, ellos atienden a dos pacientes por hora para que le expliquen detalladamente. Cuando el médico detecta que hay pacientes que, a pesar de que están con el tratamiento adecuado siguen con los problemas médicos y esto nos hace sospechar varias cosas», dijo Randal Chavarría, director médico del Área de Salud Santa Rosa.

La estrategia consiste en ayudar a la efectividad de los tratamientos y por supuesto, mejorar la salud de los pacientes. Al final, esto se traduce en la maximización de los servicios médicos en Pocosol y Cutris.

«Detectamos que no se toman los medicamentos, que no se los toman bien, que lo guardan mal entonces el medicamento se daña. Entonces, no sentamos hasta 30 minutos, le explicamos por ejemplo si debe tomárselos en las mañanas para que sean más efectivos o después de las comidas, o debe tomárselos a cada ciertas horas y así hasta que logramos demostrar que el paciente mejoró su enfermedad de fondo», agregó Chavarría.

El servicio permite a todos los pacientes, mejorar la adherencia a los medicamentos prescritos, conocer más sobre ellos, compensar sus patologías y lo más importante, mejorar su calidad de vida.

Además, los pacientes pueden conocer de previo los efectos secundarios, las dosis requeridas, aprender a almacenarlos de forma correcta y hasta cómo desecharlos. Quienes requieran el servicio, solo deben solicitarlo tras la prescripción del tratamiento médico.