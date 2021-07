Con dos cartones de huevos, sujeto llega ahora casa de diputada Corrales

La tarde de este martes, un sujeto llegó hasta la casa de la diputada María José Corrales en Ciudad Quesada, para lanzar huevos contra la propiedad.

El incidente, se registró cerca de las 4 y 30 de la tarde y esta vez, quedó en cámaras la acción,

Apenas el martes anterior, un hecho similar tuvo acción en la casa del diputado Luis Ramón Carranza, también en Ciudad Quesada.

Según la descripción que, en ese momento dio el legislador del vehículo en el que se transporte el sujeto, se trataría del mismo que llegó hasta la casa de Corrales.

«Por supuesto que estoy preocupada, no solamente se está atentando contra mi integridad, se está atentando la integridad de mi familia y mis vecinos, Me parece que esta no es la vía para llegar a manifestarse», dijo Corrales.

Según dijo, al momento del incidente ella no estaba en su casa.

Además que, pese a que intentó interponer una denuncia judicial, el acto es tomado en cuenta como una contravención por lo que, no hay posibilidad de un proceso en los tribunales.