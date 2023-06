Comunidad en Sarapiquí aprende inglés para compartir sus bellezas con los turistas

Con parte de los fondos que se reciben por el Programa Inglés TEC, extensionistas del Tecnológico de Costa Rica (TEC) han impulsado un proyecto para que la comunidad de San Ramón, en La Virgen de Sarapiquí, reciba con mayor facilidad a turistas internacionales.

Este pueblo se ha organizado desde 2015, con ayuda de distintos proyectos de extensión del TEC, la mayoría enfocados en turismo rural sostenible.

El principal atractivo que esperan tener es la futura apertura de la entrada de El Ceibo al Parque Nacional Braulio Carrillo, pero también ofrecen hospedaje, comidas tradicionales, productos de pequeños emprendimientos y, lo más importante, sus riquezas naturales y culturales.

“Ha sido un proyecto muy anhelado por nosotros, por la Cooperativa. Se nos ha dificultado a través de otras instituciones de ir a aprender inglés. Con el TEC tiene la particularidad de que ellos lo adaptaron a la comunidad, a nuestra necesidad. Es muy importante, ya que nosotros somos personas trabajadoras, que estamos siempre en nuestros trabajos, con nuestras familias en nuestro hogar, y la oportunidad de estudiar en la tarde noche es sumamente importante”, comentó Alejandra Solís Soto, gerente de la Cooperativa Agroturística y Servicios Múltiples de San Ramón de La Virgen de Sarapiquí (Cooproturs R.L.).

El programa, que se está gestando desde 2021, comprende ocho cursos de inglés general y dos enfocados en la venta y comercialización de los productos y diferentes emprendimientos de la comunidad.

Presenta la novedad de que es el primer proyecto de extensión del TEC financiado mediante la Fundación Tecnológica de Costa Rica (Fundatec), aprovechando parte de los recursos que se generan por medio del programa Inglés TEC, que son los cursos abiertos que ofrece la Institución al público en general.

“Estamos muy contentos de que se dé esta experiencia, porque los beneficiados son los miembros de la comunidad, ellos van a poder fortalecer las habilidades del idioma inglés para que cuando lleguen los turistas puedan comercializar sus productos, y hablarles en inglés, que es lo que ellos quieren, usar el inglés para poder vender”, comentó Tania Molina Villalobos, coordinadora de Inglés TEC y del proyecto Fortalecimiento de las competencias del idioma inglés de los asociados de Cooproturs R.L. para el desarrollo del turismo rural.

El proyecto es coordinado por la Escuela de Ciencias del Lenguaje, del Campus Tecnológico Central Cartago, en colaboración con la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales y el Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua, ambos del Campus Tecnológico Local de San Carlos.

Inglés en comunidad y familia

El programa se ejecuta con dos grupos, que llevan dos clases por semana entre los días lunes, martes, jueves y viernes, después de las 5 p.m. Hay estudiantes de todas las edades, desde colegiales hasta personas adultas mayores.

La facilidad es que permite que los participantes acudan a clases después del trabajo. También que se adecúa a la realidad de las personas de la comunidad.

Las clases las imparte Karla Salas Campos, una docente de la zona contratada específicamente para el proyecto. El programa de los cursos y el seguimiento se da con los docentes y extensionistas del TEC.

Como parte del desarrollo de esas habilidades de inglés, el pasado 3 de junio se realizó un encuentro con personeros de diferentes instituciones, extensionistas del TEC y personas de la comunidad. En éste, los estudiantes mostraron lo que han avanzado con pequeñas dramatizaciones en inglés.

“Lo que han avanzado es impresionante y esto que ellos han alcanzado hoy (presentarse ante un público) es increíble. Porque aún les cuesta creérsela, pero nosotros vemos el avance y el esfuerzo”, comentó Salas.

Según Salas, la experiencia comunitaria ha sido muy enriquecedora, ya que los estudiantes pueden ir aprendiendo con ejemplos relacionados a su realidad y sus propias interacciones. También porque se brindan apoyo mutuamente.

Además de que participan con vecinos, muchos lo hacen incluso con sus familias, tal es el caso de Ingrid Solís Pereira, quien lleva los cursos con su esposo y acude a clases en compañía de sus tres hijos pequeños. Salas comenta que los niños son como “sus pequeños ayudantes” y aunque no forman parte de los estudiantes han ido aprendiendo con el ejemplo de sus padres.

“Ha sido una experiencia totalmente diferente, que no me lo imaginaba, no tenía ni idea a lo que me iba a enfrentar, pero en realidad ha sido muy bonito. Es un poco estresante a veces, pero todo sea para bien, para aprender nuevas cosas y sobre todo el idioma”, contó Solís.

Acompañamiento para crecer

Desde el 2015 el Tecnológico de Costa Rica (TEC) se ha involucrado con distintos proyectos de extensión en San Ramón de La Virgen de Sarapiquí, enfocados principalmente en desarrollar la capacidad organizativa de la comunidad, la coordinación con otras instituciones y la enseñanza de habilidades prácticas para el emprendimiento y el turismo rural sostenible.

“El proyecto de inglés para turismo es la continuidad de una relación que se inició en el 2015, con proyectos de turismo, para ir abordando todo el tema del desarrollo de la actividad productiva en la región. Se empezó a trabajar con un grupo que poco a poco fue organizándose para convertirse en una cooperativa y de ahí se fueron dando diferentes capacitaciones en turismo rural, sostenibilidad y empresarialidad, que ahí mismo trabajamos hasta planes de negocio puntuales en proyectos productivos que estaban asociados a sus actividades primarias, principalmente cultivos de pimienta, de estevia, de vainilla, actividades pecuarias, y de flora y fauna”, comentó Lady Fernández Mora, extensionista del TEC y Gestora de Vinculación del Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua, en el Campus Tecnológico Local de San Carlos.

Según Fernández, el trabajo también se ha enfocado mucho en el desarrollo de la identidad cultural de San Ramón, pues se han impulsado emprendimientos en manualidades, artesanías y otros.

El mismo establecimiento de Cooproturs R.L. es parte de este acompañamiento. La cooperativa está conformada por 20 mujeres y 10 hombres, y engloba el apoyo a distintos emprendimientos y actividades productivas.

El impulso se da en buena parte alrededor de la futura apertura de la entrada de El Ceibo, que sería apenas el tercer sector de atención al público en el Parque Nacional Braulio Carrillo, una de las áreas de conservación más grandes del país.

El 3 de junio se realizó una visita a la entrada con funcionarios del TEC y de instituciones que han impulsado el proyecto, como el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Municipalidad de Sarapiquí.

Como parte de la actividad, Carlos Alfaro Trejos, administrador del Braulio Carrillo por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), explicó que ya está a punto de terminarse la construcción del centro de visitantes –que contará con cafetería, tienda de souvenir, baños y otras facilidades para el turista–, pero que han enfrentado dificultades presupuestarias y de ejecución para completar las obras que permitan la visita de turistas de forma segura.

Además de las bellezas naturales del parque, se espera construir uno de los puentes colgantes peatonales más grandes de Centroamérica y habilitar senderos de hasta cuatro kilómetros.

En materia de accesos viales ya se ha avanzado mucho, con apoyo del Inder para construir puentes y caminos de lastre, mientras que la Municipalidad estudia cómo puede impulsar el desarrollo turístico de la región.

“Es importante, sobre todo por el desarrollo local territorial, en cuanto a la visitación, la posición que va a obtener también nuestro cantón. Ya hay muchos esfuerzos que han posicionado nuestro cantón en el concierto de las naciones y tenemos la esperanza de que esta apertura de El Ceibo permita más visitación, más encadenamiento, más productividad y desarrollo local”, comentó Vanessa Rodríguez Rodríguez, alcaldesa de Sarapiquí.

Es por esto que los habitantes de San Ramón, organizados por medio de Cooproturs R.L, quieren prepararse para recibir de mejor manera a los turistas.

Si le interesa visitar San Ramón, puede obtener información de hospedaje, tour y más información, con Alejandra Solis Soto, gerente de Cooproturs R.L., al número 8895-4337.