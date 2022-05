¿Cómo enfrentar las deudas en dólares ante aumento acelerado de la moneda?

Los acontecimientos nacionales e internacionales como la inflación, la inestabilidad geopolítica mundial, y la crisis de los contenedores provocan efectos adversos en el tipo de cambio del país. En una economía como la de Costa Rica, que es dependiente, pone en situaciones complicadas a su población.

Es así como muchas personas que mantienen créditos en dólares cuando su salario o ingresos son en colones, están preocupadas por el alza del dólar, lo cual genera aumento en las cuotas de sus créditos.

Por lo anterior, lo primero que deben hacer las personas que están viviendo esa situación es no desesperarse y mantener la calma. Kimberly Quesada, jefa del programa de Asesoría Financiera de Coopenae, asegura que pensar en trasladar la cuota a colones puede obligarlo a pagar de más.

“Si ya cuenta con un crédito en dólares, y se ha sentido tentado a colonizarlo, no siempre es la mejor opción. Muchas veces los aumentos en el tipo de cambio y las tasas de interés son coyunturales y no duran demasiado tiempo. Algunas veces refinanciar una deuda con cambio de moneda no aporta mayor alivio financiero y más bien lo hará incurrir en gastos de comisiones y otros costos”, explicó Quesada.

La experta menciona que las personas deben revisar muy bien la estructura de sus deudas en dólares, y asesorarse antes de tomar una decisión radical.

“Si puede existir opciones, sin embargo, antes de decidirse debe meditarlo para que así no pague de más”, dijo Quesada.

Analice la moneda de su crédito. Al ser el dólar una moneda de uso habitual en el país la economía nacional se expone a diversas presiones que no está en nuestro control.

“Los consumidores deben poner especial atención a dos fenómenos particulares. Por un lado, está el tema de las tasas de interés, ya la Reserva Federal en Estados Unidos, ya había adelantado que este año se iban a efectuar varios aumentos en la tasa referencia, esto con el fin palear un poco los efectos inflacionarios que se vienen sintiendo en la economía norteamericana desde hace varios meses. Como es evidentemente, este ajuste a nivel de tasas tendría un efecto inmediato en aquí en Costa Rica”, explicó Quesada.

Es así como, bienes como casas, vehículos y otros servicios o productos, que se comercializan y financian generalmente en dólares, tienden a experimentar un aumento de las cuotas que se pagan por ellos.

El segundo fenómeno es que, si los tipos de cambio están más altos en el país norteamericano, probablemente los inversionistas van a querer llevar su dinero y esto puede generar una disminución significativa de dólares en el país.

“Esa situación presionaría el tipo de cambio al alza. Aquí nuevamente sufre el consumidor nacional que va a tener que sacar más colones para pagar sus deudas en dólares”, mencionó Quesada, quien brinda estas recomendaciones:

1. No se endeude en dólares si sus ingresos son en colones.

2. Realice escenarios financieros (lo que comúnmente se llama estrés de cuota): esto le permite ver cuánto podría, en condiciones especiales al alza, seguir pagando sin que su presupuesto lo sufra.

3. Sea cauto y muy objetivo al planificar para evitar ser objeto de descalces en otras de sus obligaciones.