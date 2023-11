¿Cómo diceee? “Confite Show” el sancarleño que roba sonrisas imitando a Luis Miguel

Fue la pandemia, el encierro, la que sacó a la luz la pasión que Yeudi Bonilla Cabezas tenía por interpretar canciones del reconocido cantante Luis Miguel e imitarlo pero, su historia se remonta a hace muchos años.

Hoy tiene 48 años pero desde los 9 descubrió su admiración por el Sol de México. Al paso del tiempo creció esa admiración y se convirtió en uno de sus verdaderos fan.

Creció escuchando las canciones de “Luis Mi” pero, todo llegaría cuando aparecieron los karaoke y se animó, un día a cantar.

“Cantaba y cantaba, se me fue quitando el miedo y lo curioso es que en la época nadie cantaba canciones de Luis Miguel, solo yo y ahí me fueron identificando como el que cantaba canciones de él. Ya llegaba a los lugares y pedían las canciones”, contó Yeudi.

Disfrutaba de esas noches de karaoke y cada vez era más conocido por sus interpretaciones pero llegó la pandemia y lo que menos imaginó fue que, esa sería su plataforma para conocerse más.

El encierro en la casa le dio para usar las redes sociales y entretener a los que lo vieran. Ya no era solo cantar, era producir una imitación

“Tenía un parlante y un micrófono y por medio de Facebook empecé a hacer en vivos, desafinado al 100% pero a la gente le gustó mucho el estilo, fue un vacilón y fue cuando me dije que quería abrir una página y comencé a hacer los en vivo ahí”, recordó.

Ahí nació Confite Show, la plataforma que empezó a usar para sus transmisiones y la que se conectaban decenas de personas para ver las presentaciones. Terminó la pandemia pero, el proyecto crecía. Confite es el sobrenombre de Yeudi desde que tenía 10 años.

Empezó a hacerse viral al punto que un restaurante lo contrató para que hiciera esas presentaciones en vivo.

“Ese fue mi primer show y yo pensé que no iba a llegar gente y viera, llegó un montó de gente, en mi vida había hecho un show, ni sabía cómo se hacía pero a la gente le gustó mucho y desde ahí, la página se me aumentó”, relató.

Luego empezaron a llegar las contrataciones para eventos y fiestas privadas, animaciones en baby shower y otras actividades.

“Yo uso mucho el dicho de Luis Miguel, ¿Cómo diceee? Entonces cuando ando en la calle la gente me lo grita y es muy bonito. Ahí voy creciendo poquito a poquito pero lo que no tengo es tiempo para publicar todos los días”, dijo.

En algunas de sus presentaciones públicas ya usa una peluca para la imitación. Cortesía.

Él trabaja como guarda de seguridad en el hospital San Carlos donde también hizo presentaciones. Sabe que está muy lejos de ser perfecto con su voz pero ya entró a clases de canto para mejorar y profesionalizar su espectáculo.

“No me preocupa que me critiquen pero la verdad es muy poca gente la que me critica por que a la gente le ha gustado, la gente me ha aceptado”, dijo.

Ahora trabaja duro en eso para atender invitaciones a eventos en Estados Unidos o México donde ya lo invitaron. Esto pasó de ser un entretenimiento a un emprendimiento que le genera ingresos extra.

Poco a poco, con los recursos que logra de sus presentaciones le permiten comprar más equipo para continuar con la generación de contenidos y sobre todo para seguir entreteniendo y divirtiendo a los sancarleños

Vea parte de una de sus presentaciones: