Comisión Municipal pide revisión de accesibilidad en sodas del mercado de Ciudad Quesada

La Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad pide a las autoridades correspondientes, la revisión de cumplimiento de la Ley 7.600 en las sodas del Mercado Municipal en Ciudad Quesada.

Esto, luego de una solicitud por parte de Mabel Villegas, una vecina de La Tesalia que por su condición, requiere de trasladarse en una silla de ruedas y quien en días anteriores intentó almorzar en uno de estos establecimientos pero, no pudo.

«Hace unos días atrás fui con mi hermana al realizar un trámite personal, cuándo salimos del trámite acordamos ir a comer algo, porque ya era tarde y para no caminar mucho por todo ciudad Quesada en virtud de que mi silla de ruedas es manual y la persona, qué me acompaña debe empujar pensamos en acudir al mercado de Ciudad Quesada a comer. Cuando llegamos la sorpresa para mí fue, que no podía comer ahí, porque de hacerlo mi hermana tenía, que alzarme y subirme en los bancos cosa imposible para ella», contó.

Tras conocer el caso, la COMAD pidió a la administración municipal un informe que detalle si en efecto los mostradores de estas sodas, incumplen con lo establecido en la ley y si es necesaria una revisión.

«Queremos que la administración haga una inspección en estas sodas con el fin de determinar si las barras son accesibles o no para las personas con discapacidad. La idea es buscar diseños de esas barras para que todos podamos utilizarlas y asesorar a los dueños de estos locales», detalló Vanessa Ugalde, coordinadora de la COMAD.

Ugalde añadió que están a la espera de la respuesta por parte de la alcaldía municipal para luego proceder, según corresponda.