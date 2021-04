Comerciantes y empresarios piden atención al narcotráfico en la región

Diputados, representantes del Concejo Municipal, comerciantes, productores y empresarios sostuvieron una reunión con un fin común: pedir atención urgente al tema del narcotráfico en la región.

El encuentro, fue convocado por la Cámara de Comercio Industria y Turismo ante presiones del sector privado por pedir soluciones a las autoridades competentes.

La propuesta es armar una estructura organizada de lucha contra el narcotráfico y sus consecuencias para la región.

«Los 3 diputados, quedaron en sacar un documento para hacerle convocatoria al Ministro de Seguridad, a la Fiscal y otros para que vengan a la zona y plantearles lo que estamos haciendo», dijo Bladimir Arroyo, uno de los empresarios.

El compromiso lo asumieron los diputados María Inés Solís, María José Corrales y Luis Ramón Carranza.

La intención es que, otros grupos organizados, asociaciones, cámaras y hasta la alcaldía, puedan sumarse a este grupo de lucha contra el crimen organizado.

«Lo que planteé es que me he sentido solo en esta lucha y que estaba muy feliz de ver ese salón lleno de empresarios por que creí que nunca me iban a acompañar. No podemos ocultar la realidad de los grandes problemas de lavado y narcotráfico y que vemos con gracia la presencia de lavadores y lavado», comentó Carranza.

la Cámara, dará seguimiento a lo que acordó el grupo de 25 personas que participó la noche de este jueves en este primer encuentro.

Dentro de lo que lograron, está un documento de acuerdos para crear una estrategia común.