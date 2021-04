Colegio de Geólogos retira apoyo a proyecto de diputada Corrales para reactivar minería

El Colegio de Geólogos anunció que se retira de las mesas de trabajo del proyecto de Ley 21584, “Ley para el desarrollo social mediante la regulación de la actividad minera metálica”, de la diputada María José Corrales y el diputado Jorge Fonseca.

Según los especialistas, no están de acuerdo con los proyectos de ley que no incentivan la actividad minera metálica, sobre todo cuando ésta le da recursos frescos a las arcas fiscales en estos tiempos de crisis y de desempleo históricos.

“El Colegio de Geólogos de Costa Rica ha tenido y tiene una posición concreta por el bien del país, por lo que no puede seguir presentándose para valorar proyectos sin norte definido, que no buscan el bienestar de todos los costarricenses, y mucho menos que no incentiven el aprovechamiento racional de los recursos minerales, en cualquiera de sus formas, en cualquier parte del país. Nuestra economía no puede darse estos lujos” dijo Marlene Salazar presidenta del CGCR.

El proyecto, pretende la reactivación de la actividad minera en el país con el efectivo cumplimiento de lo que establece el articulo 1 del Código de Minería, el cual otorga al Estado el dominio de los recursos minerales del país y su potestad para explorar sus riquezas por sí mismo o por medio de organismos que dependan de él.

Tras conocer la posición del Colegio de Geólogos, la diputada Corrales lamentó las expresiones de los expertos, pues por primera vez se sentaron, en una misma mesa, todas las partes interesadas en el tema de minería.

«Descarto las aseveraciones del colegio, de que no existe un norte definido al respecto y que más bien estamos avanzando hacia la construcción de un texto sustitutivo como resultado de las mesas de trabajo que se han llevado a cabo hasta la fecha», dijo Corrales.

Y es que el Colegio señaló atrasos en la convocatorias de estas sesiones de trabajo lo que, provocaría que a agosto el tema minero sea tema de campaña política.

«No hemos podido sesionar por que el gobierno ha convocado a todos los diputados a que discutamos mociones del proyecto de empleo público en sesiones ordinarias y extraordinarias», añadió el diputado.

Hasta este momento, el proyecto si quiera es convocado en el actual período de sesiones extraordinarias.

Los puntos que señaló el Colegio de Geólogos por los que se retira son: